性侵2姊妹 渣男判賠600萬

2018年01月15日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

陳姓男子7年前受託照顧1對小姊妹，竟以鐵尺毆打脅迫2童猥褻性侵，還拍不雅照，恫稱說出去就要殺全家，陳被重判24年確定後，入獄服刑。高院民事庭以2童身心遭受嚴重影響，出現創傷後壓力症候群，判陳賠償被害姊妹及母親共600萬元。另北檢核發犯罪被害補償金80萬元，已向陳男追償。

36歲陳男，因認識安親班老闆，常到安親班幫忙拍照，認識小姊妹及其母親。2010年起，受母親請託接送2童下課，帶回住處等母親下班，但他卻藉口洗澡，猥褻小姊姊80次，另自2012年至2014年，逼姊妹2人性侵8次，甚至拍攝裸照，不從就以鐵尺毆打威脅就範。

陳更要2童與他「老公」、「老婆」稱呼，恐嚇若長大沒嫁給他，就會殺人滅口，若把性侵猥褻說出去會殺掉全家。

2015年1月，母親因想對妹妹進行性教育時，才得知姊妹被陳性侵多年，憤而提告。北檢起訴陳男，以犯罪被害補償名義給予補償金80萬元，並依法向陳男追償。

高院以陳多次加重強制猥褻、加重強制性交犯行，嚴重侵害2女童健康，對其人格發展戕害甚鉅，亦損及日後對兩性關係及家庭觀念認知，對其身心發展已造成永不可抹滅傷害，判刑24年。最高法院去年駁回上訴，全案定讞。

至於民事部分，母親以姊妹名義向陳求償共1100萬元精神慰撫金，一審判陳共應賠償600萬，雙方均不服上訴，遭高院駁回，維持一審判決。全案可上訴。

(中國時報)