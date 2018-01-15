菲律賓詐騙案 40台嫌涉案

刑事局駐菲聯絡官14日與外交部人員前往菲國警察總署行使領事探視權。（駐菲代表處提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

菲律賓與大陸合作在菲國破獲專騙大陸人的跨境電信詐欺集團，刑事局駐菲聯絡官14日與外交部人員前往菲國警察總署行使領事探視權，清查確認共逮捕151人，其中台籍嫌犯40人；因本案陸方強勢介入，我方未取得相關卷資，台嫌恐遣陸受審，我方積極交涉中。

在大陸公安提供情資下，菲律賓警方與移民局13日在大馬尼拉地區拉斯皮納斯市與呂宋島北部南伊羅科斯省2處小鎮掃蕩跨境電信詐騙機房，逮捕151名包含大陸、台灣與菲國當地嫌犯，搜扣電腦主機、話務器材和可疑帳冊。

據了解，刑事局偵辦詐欺案向上溯源並分析情資，去年查出南伊羅科斯省疑有台籍嫌犯從事電信詐騙，將線索提供菲警盼共同偵辦，不過菲警以「證據不夠明確」，消極不願配合，該案因此沒下文。這次大陸公安強勢介入偵辦，在該處破獲詐騙集團，讓我方扼腕。

警方表示，兩岸目前共打模式暫停，根據以往陸方介入偵辦第三國電信詐欺案的交涉經驗，我方僅能行使領事探視權，菲律賓案目前仍無法深入訪談台籍嫌犯了解案情、取得卷資。

法務部去年12月8日曾到菲律賓馬尼拉，參加由菲國主辦的台菲第4次工作會談，確認雙方司法互助窗口、菲方同意與我方續談受刑人移交事宜，就我國籍嫌犯於菲國犯罪如同時遭大陸主張遣返時，應考量雙方人權狀況暨國際慣例運作等，雙方達成共識。

不過，本案係由大陸提供情資破獲，被害人均陸籍，駐外代表處雖已與菲國交涉，要求按國籍原則把台嫌遣送台灣、陸籍嫌犯遣送大陸，再透過兩岸共打機制合作偵辦，但警方私下透露：「押回台灣的可能性不大！」只能盡力爭取。

(中國時報)

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