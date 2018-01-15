通車帶來塞車 蘇澳不喜反憂

蘇花改蘇澳至東澳段預計農曆年前通車，圖為蘇花改入口處蘇澳隧道。（立委陳歐珀提供）

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中國時報
／宜蘭報導

2011年動工的蘇花公路改善工程，蘇澳至東澳段將在農曆過年前通車，雖然不是全線開通，但能避開蘇花公路最容易坍方、落石的路段，對於東部交通將帶來改變，可是這條「安全回家的路」讓車流匯集在蘇澳鎮，先前雪隧開通宜蘭帶來假日塞車影響仍存在，地方也憂心蘇花改通車後，又對地方造成二度衝擊，恐讓蘇澳觀光一蹶不振。

蘇花改全線預計2019年底完工，範圍北起蘇澳、南至崇德，全長約77公里，蘇花公路的蘇澳至東澳段為9.7公里，因線形彎繞坡陡，是全線行車肇事率最高路段，因此列為優先改善路段，尚待完工的南澳至和平是20公里，和中至大清水8.7公里。

車流將塞在市區

不過，國道5號雪山隧道通車後，徹底改變宜蘭，如今假日宜蘭塞車已成常態，接下來蘇花改開通，讓宜蘭縣身處「北雪隧、南蘇花改」2處交通瓶頸中間，且國道5號並未銜接蘇花改，前宜蘭縣代理縣長、現公共工程委員會主委吳澤成就曾預料，屆時用路人必然塞到蘇澳市區中。

蘇澳籍議員邱嘉進慨嘆，蘇花改通車本可為蘇澳帶來商機，但沒有讓國道5號銜接蘇花改，而是在蘇澳鎮蘇港路開設蘇花改入口，將讓車流擠在蘇澳，可預期的轉變恐是「讓蘇澳一蹶不振」，他憂心屆時塞車情況會讓遊客卻步，不敢來蘇澳，反而嚴重打擊蘇澳觀光發展。

恐嚴重打擊觀光

不過，蘇澳鎮長陳金麟有不同看法，他指出，蘇澳至東澳段還沒開通時，用路人為了走蘇花公路，車流塞在市區中山路上，但蘇花改入口在4線道的蘇港路上，反而能紓緩中山路壅塞情形。

陳金麟說，未來開放大客車後，蘇澳至東澳段最適合陸客團遊覽車通行，但兩岸政策不明確讓陸客團變少，擔憂的不是塞車，而是大環境經濟變差，影響消費行為降低民眾出遊意願。

(中國時報)

前寬後窄 至少3處瓶頸待通

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