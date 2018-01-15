前寬後窄 至少3處瓶頸待通

去年清明連假沒風沒雨，蘇澳至花蓮卻開了7小時，地方政府呼籲蘇花改瓶頸路段應拓寬。（本報資料照片）

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中國時報
／花蓮報導

蘇花公路改善工程第一階段「蘇澳至東澳段」預計農曆春節前將先通車，不過多數路段為雙向單線道，花蓮縣長傅崐萁大膽預言，蘇花改通車後，「前寬後窄」的蘇花公路恐成大型停車場，將迎來東部交通最大的黑暗期，呼籲中央政府不能再忽視。

蘇花改南澳至和平段、和平到崇德段預計2019年全線通車，花蓮縣議員葉鯤璟憂心表示，國道5號至蘇澳為3線道，銜接進入台9線後變成2線道，花蓮和平路段更縮短為雙向單線道，預期未來交通勢必造成大塞，倘若發生事故，交通必定癱瘓。

傅崐萁表示，去年清明連假收假時，光是從蘇澳到花蓮，「沒風沒雨」就開了7小時，通車後除可預見會有更多車子前往花蓮，單線設計勢必造成交通衝擊，就連宜蘭縣前代理縣長吳澤成都不斷反映，蘇花改通車後將是「可怕大塞車的開始」，南下車潮恐從蘇澳回堵到羅東甚至宜蘭。

「蘇花公路是東部人民的痛！」民進黨議員施金樹也表示，蘇花改即將陸續通車，不過東澳至南澳、和平至和中及大清水到崇德等路段，尚無拓寬或改善計畫，將成為交通瓶頸，盼中央政府不分藍綠，齊心共同為東部人民解決交通問題，為花蓮人發聲。

傅崐萁呼籲，蘇花公路應持續改善至少3處瓶頸路段，但現在卻沒有在蘇花改善計畫內，中央政府不該再忽視花蓮交通問題，儘早啟動蘇花改延續計畫，只要花4、500億就可以把蘇花改二期工程完整銜接起來，盡速給東部鄉親一條迅速安全回家的路。

(中國時報)

通車帶來塞車 蘇澳不喜反憂 新聞透視－蘇澳到東澳 塞車慘況…

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