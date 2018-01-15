新聞透視－蘇澳到東澳 塞車慘況恐難解

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中國時報

整體經費超過500億元的蘇花改工程，農曆年前將先通車蘇澳至東澳段的9.7公里路段，但依計畫內容，也僅是局部路段截彎取直，並未拓寬路幅，雖然提升了安全性，然而一旦面臨大量車流，尤其是農曆春節連假動輒數十萬輛次計的車潮，仍難逃嚴重大塞車夢魘，民眾回家之路依舊路迢迢。

2010年10月21日一場破紀錄的降雨量導致蘇花公路坍方，造成陸客團26人死亡，多數人甚至屍骨無存，為改善蘇花公路安全問題，同年底蘇花改計畫拍板定案，如今蘇澳至東澳段終於要率先開通，對宜蘭人來說，可能是觀光版圖與塞車的變化，對花蓮人而言，則是北上再也不用戰戰兢兢一路祈禱。

「靠天通車」的蘇花公路，每遇大雨就坍方中斷，今年元旦連假第1天，蘇花公路114公里處九宮里路段再度崩塌管制，車潮回堵10公里，人車受困蘇澳至東澳路段長達3小時，許多民眾從台北開到花蓮超過8小時，讓駕駛萬般無奈，只要走蘇花公路，都得先做好心理準備，因為不知何時才能回到家。

由於蘇澳至東澳段是蘇花公路肇事率最高路段，蘇花改也將此路段列為第1期改善工程，然而計畫內容只著重安全，卻未一併考慮交通順暢問題，僅就局部路段截彎取直，雙向卻各只有1個車道，仍難以消化連續假期龐大車流。

民眾冀望蘇花改帶來「安全、順暢」的回家路，但政府花了500多億元，卻只完成一半目標，如今蘇花改蘇澳至東澳段完工通車在即，似可預見民眾返家之路依然遙遠又緩慢，政府口口聲聲的「苦民所苦」，恐再度淪為口號。

(中國時報)

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