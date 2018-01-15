國5銜接台9線 還要等5年

國道5號並沒有銜接蘇花改，而國5銜接台9省道最快須5年，圖為國道5號蘇澳段終點。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

國道5號與蘇花改因前者為國道、後者為省道，2條道路並未銜接，用路人勢必要先到蘇澳，經一般道路再上蘇花改，才能繼續前往花蓮。宜蘭縣政府為此祭出中、短期因應整備計畫，最重要的國5銜接台9省道，預估最快5年後完成。

縣府建設處長林國民表示，蘇花改東澳至蘇澳段通車後，預期將多出3成的車流，以往車流會經蘇澳鎮中山路到蘇花公路，因蘇花改蘇澳隧道在蘇港路上，車流會移轉到蘇港路，通車後造成的塞車情況仍需觀察。

林國民指出，蘇花改畢竟尚未全線通車，目前僅先開通蘇澳到東澳，預估連續假期影響較大，倘若全線通車後，有可能變成平常假日就有用路人往花蓮地區移動，縣府已著手中、短期的交通因應整備計畫。

他說，短期方案如箕山橋改善工程、路側智慧交控設施建置計畫、南方澳環港公車、台9線南澳平交道立體交叉改善工程等皆已完成，其他如海山西路拓寬等都在建置中，建置中的蘇澳轉運站預計可在6、7月間營運。

至於國道5號斷橋處與省道、蘇花改的銜接屬於中長期計畫，中期計畫是「延伸國5蘇澳端主線銜接台9」，林國民解釋，國5銜接到台9省道後，可達到分流效果，方便用路人經台9省道到蘇花改蘇澳隧道。

林國民表示，中期計畫已獲得行政院同意，所需經費約20億元，預估可在5年後完成，長期計畫則是「延伸國5蘇澳端主線銜接蘇花改」，讓國5直接銜接蘇花改永樂段，但長度將近9公里，所須經費將近200億元，行政院目前只納入檢討，該案並未規畫。

(中國時報)

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