雙軌上路前 還是一票難求

台鐵去年實施花東實名制訂票，也將投入調度運量較高列車，希望改善一票難求情形。（本報資料照片）

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中國時報
／花蓮報導

蘇花改蘇澳至東澳段雖然在春節前開通，但花東地區民眾仍有不少人選擇搭乘相對舒適、準時的鐵路，儘管台鐵實施實名制訂票，降低黃牛搶票影響，但因僧多粥少，加上蘇花改又還沒全線開通，花東線鐵路一票難求的劇碼，勢必一再上演。

蘇花公路只要下大雨必斷，經常性預警性封路讓用路人抓狂，不過東部鐵路因尚未雙軌化，座次有限，過去不斷發生有黑道黃牛集團，甚至2年前還發生花蓮台鐵員工勾結旅行社大量轉賣車票，遭民眾痛批「太過分了，難怪開賣就秒殺！」

台鐵花蓮站年運量突破900多萬人次，居全國第2，台鐵除嚴打黃牛外，去年起開辦花東鐵路實名制列車，除花東出生居民外，也陸續將設籍花東民眾列入適用購票範圍，加上花蓮縣政府逢連續假期均加開北花直達列車，解決居民「回家」需求，有效紓解民怨。

立委蕭美琴認為，花東沿線單軌運行，造成班次少、列車無法雙向行駛，且經常需要會車，導致民眾行程延宕，現階段調度上建議，將非傾斜式列車如PP自強號列車調整到東部幹線，適度允許站票，提升每列車營運能量，達到遊客與返鄉民眾分流目的。

未來幾年待花東鐵路全線雙軌電氣化，除了速度提升，時速從110公里提升到130公里，載客量將倍增，使高雄到花蓮的旅運時間從5小時縮短至3小時；北迴鐵路方面，在基隆輕軌完工後，空出更多營運空間，增加北迴鐵路班次，紓解花東列車一票難求的問題。

(中國時報)

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