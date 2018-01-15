公宅聯外道路搞不定 惹民怨

2018年01月15日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市信義區陸保廠2基地將興建700多戶公宅，但居民質疑恐塞爆當地交通，北市新工處原預計拓寬莊敬路325巷，編列6.42億元徵收補償費，不過該筆預算在市議會政黨協商被刪至1元，今年確定無法執行，引發地方強烈反彈；里長痛批，連一條聯外道路都搞得亂七八糟，居民只會更反對蓋公宅。

陸保廠周邊民眾要往信義商圈、台北101，須經吳興街220巷、莊敬路325巷再接到松智路。莊敬路325巷現有15米寬，不過道路兩旁為私地主所有，目前供地主停車，實際可通行寬度僅7米多，因應公宅計畫，新工處編列6.42億元補償費，擬向地主徵收用地，拓寬道路並規畫人行道。

該預算在工務委員會審議時，議員就有不同聲音，進入政黨協商，藍綠兩黨黨鞭均表示贊同，不過工務委員會召集人洪健益認為不妥，主張將補償費刪到1元，保留預算科目，要求市府明年再送議會審議。

當地交通恐塞爆

在地三張犁里長李伯壽說，莊敬路325巷位在當地最重要的交通路段，居民要去市場、學校都會經過，還有北醫、防災應變中心等，馬郝前市長時代就說要拓寬，現在不解為何又破局，市府連一條聯外道路都搞不定，公宅蓋好一定雪上加霜。

信義國小前家長會長蔡玟驊則說，該路段平時尖峰時刻車流量很大，當地國小學童出入非常危險，一直期盼能規畫人行道，對這結果感到很錯愕。

明年再與議會協調

被點名反對預算的洪健益認為市府應針對重大公共建設訂定徵收補償標準，否則去年文山區相關預算被砍，今年信義區卻通過，會被質疑兩套標準，議會保留預算科目，就是希望市府把相關標準補足，明年再送來審議，徵收才會有正當性。

新工處長林志峯說，針對公共工程徵收補償相關標準，府內原本就有規定，明年會繼續編列預算送審，將再跟議會協調。

(中國時報)