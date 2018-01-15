台灣競選背心 孟加拉趴趴走

前平鎮市代會主席黃農幀的競選背心（左），以及前彰化市長候選人溫吳麗卿競選背心（右）出沒在孟加拉，（右二）為吳建衡。（吳建衡臉書粉絲頁提供）

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中國時報
／桃園報導

2014年疑因個人因素失聯的前桃園平鎮市民代表會主席黃農幀現身？人文、紀實攝影師吳建衡到孟加拉孟國穆斯林大拜拜攝影，意外捕捉到當地民眾穿著黃農幀競選背心，還有人穿著前彰化市長參選人溫吳麗卿背心，究竟這些衣服從何而來啟人疑竇。

回收背心 流浪海外

「大會報告，大會報告，平鎮市代表的黃主席，你回收的競選背心流浪到了孟加拉大拜拜的現場，而且被當地人買走了，在此告知你一下！」14日吳建衡又拍攝當地居民穿著前彰化市長候選人溫吳麗卿的競選背心，特地與她合影，在臉書粉絲頁「吳建衡 Ed Wu Photography」發文，經過分享後引起高度議論。

根據地方人士指出，黃農幀在政壇上消失好幾年，桃園市未升格前的平鎮市民代表會有20席代表，時任主席的吳金樺和副主席莊訓基遭12名代表連署罷免，2人在投票當天自動請辭主席、副主席職務，經改選黃農幀和吳聲灶分任主席和副主席。事隔1年，吳金樺和莊訓基等7名代表以黃恢復民進黨籍、違反「誠信原則」為由連署罷免黃農幀。

當年新聞炒得火熱，檢調還獲報黃農幀涉嫌遭罷免時，以「旅遊賄選」綁樁，在投票前一晚招待10餘位代表到礁溪泡溫泉，讓罷免案因出席人數不足流會。

中文上身 無違和感

只是穿著黃農幀背心卻換上外國人臉孔，有網友開玩笑說，比本尊還帥，還有人說「原來跑到孟加拉了」。有網友搜尋黃農幀當年穿著同一件背心，參加學校頒獎表揚的照片，認為外國人把競選背心穿帥了、穿出時尚，毫無違和感。

(中國時報)

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