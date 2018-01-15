社頭歸蕭郎 蕭氏宗親齊聚

彰化縣長魏明谷（中）出席在社頭鄉舉辦的全國蕭姓宗親大會。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

「社頭蕭一半」俗諺響半天，蕭姓曾在社頭鄉獨霸，全國蕭姓宗姓大會就在社頭鄉登場！縣長魏明谷受邀出席，開心的說，看到蕭姓宗親團結的力量，族人在各領域更有傑出貢獻。

凝聚情誼 慎終追遠

縣長魏明谷說，看到全國蕭氏宗親齊聚一堂，俗話說，團結力量大，透過會員大會，凝聚宗親感情、發揚祖訓、飲水思源，藉此提攜後進。蕭氏宗親在各行各業都有傑出的表現，總會和各分會也致力社會公益，辦理救助、捐血、助學金等。並透過網路讓全世界蕭氏宗親瞭解到會訓和活動。

台灣蕭氏宗親總會長蕭文龍說，台灣目前約15、16個縣市成立蕭氏宗親會，藉此將蕭氏宗親集合一起、服務蕭氏宗親，希望能服務社會大眾；包含捐血活動、扶弱濟貧、敬老尊賢等社會服務工作，透過20多萬的會友宗親，大家互相合作努力，讓台灣蕭氏宗親更加龐大與團結。

扶弱濟貧 不落人後

「社頭歸蕭郎」有趣俗諺流傳！讓這次全國蕭姓宗親在社頭登場，更回到故鄉的感覺。根據戶政資料顯示，蕭姓人口在清朝時代占社頭庄總人口數約7成，日據時代則占5成，見證蕭姓人口之繁盛。

今年重新針對鄉內織襪與人口變動，及社頭姓氏分析，受女性不再冠夫姓、外移人口影響，蕭姓人口在社頭只剩2成；但蕭姓大族，協助打下社頭董事長故鄉美名，織就最負盛名襪子產業，讓人津津樂道，儘管俗諺已成絕響，蕭姓族人也走向各地，更在各舞台領域發光發熱。

(中國時報)

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