包心白菜開放自採 每顆20元

2018年01月15日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

包心白菜等葉菜類因連日天氣放晴、大量採收，出現供過於求情況，元長鄉農民眼見果菜市場收購價1公斤僅4元，根本不敷成本，14日開放民眾下田自採，每顆只要20元，希望藉此減少損失。

每公斤4元 農民傻眼

包心白菜、茼蒿、高麗菜等葉菜類進入產季，農民原本認為，天冷火鍋店生意興隆，葉菜類價格應會上漲，沒想到，這幾天詢問果菜市場包心白菜收購價，每公斤竟然只有4元，讓農民相當傻眼，細問之下，原來是供過於求。

元長鄉農會代表吳明西種植數分地包心白菜，他表示，之前連續下雨，包心白菜等葉菜類難以採收，等到天氣放晴，大家利用好天氣進行採收，導致出貨量大增，果菜市場收購價一落千丈。

吳明西說，送到果菜市場出售的包心白菜，是以20公斤紙箱為1單位，目前，20公斤只賣得80元，根本不敷成本，因此，他乾脆開放供人到田裡自採，每顆20元，雖然無法回本，但至少可以減少損失。

菜賤傷農 盼政府補助

到田裡自採的民眾，很多是來自都會區的上班族，認為假日全家下田採菜，對孩子而言，是很好的生活經驗，還可吃到價廉物美的蔬菜，特地驅車前來。

其他農民指出，包心白菜成本1公斤至少5元，加上紙箱、運費等，1公斤要賣10元才有賺頭，如今，菜賤傷農，請人來採收只會賠更多，只好開放自採，或是請親友自採、免費贈送，希望農政單位能夠設法補助，不要讓農民賠了老本。

(中國時報)