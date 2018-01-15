獨老緊急救援連線 使用率5％

2018年01月15日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄1名8旬獨居阿嬤，日前不慎在浴室跌倒，幸好鄰居聽聞微弱呼叫聲緊急報警，才未釀成悲劇。其實，高市社會局針對獨老提供緊急救援連線服務，但推廣10餘年，才200多人使用，使用率僅5％有待加強。

遇突發事件 按鈕通報

82歲林姓阿嬤的兒子長年在外工作，獨居新興區渤海街舊公寓，平常行動不便，只能仰賴輪椅，12日傍晚6時許突傳微弱呼救聲，附近居民會同派出所聞聲查看，驚見阿嬤倒臥冰冷地板上，連忙將人扶起（見左圖，曹明正翻攝），所幸只受到驚嚇、人無大礙。

處理該案的新興警分局中正三所巡佐許志銘看到這一幕，想到自己也是異鄉打拚遊子，有時為了工作不得已，必須離鄉背井，見阿婆無助模樣，既心疼又不捨，同時也觸動想家情緒，忍不住感慨說「我也該抽空回老家看一看了」。

高市社會局統計，現有逾39萬老年人口，其中4800多名獨居老人列冊關懷。針對失能、臥床獨老安危，推動「緊急救援連線服務」，累積服務1400人次，現每月登記在案服務對象為230人，普及率低。

中低收獨老 免費申請

老福科長于桂蘭指出，該系統與緊急救援監控中心連線，提供24小時不打烊服務，隨身按鈕可配戴在身上，長輩每天上、下午兩次回報平安，若遇突發事件，按鈕就能通報就近110、119，及聯絡家屬，防止憾事發生。

社會局這樁美意良善，但民眾多半不知。于桂蘭說，平日透過居家服務系統、長青中心、獨居服務隊及鄰里長等管道宣傳，該服務每月需繳600元連線費，低收、中低收的獨老免費，也歡迎其他長輩提出申請安裝。

她表示，除了緊急救援連線服務外，社會局針對列冊在案的獨老，由志工依狀況，每周或每月一次定期關懷訪視，像最近低溫特報或年節時，就會額外加強訪視關心。

(中國時報)