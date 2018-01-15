減少反對聲量 30％名額給在地人

2018年01月15日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市健康公共住宅即日起開放申請至2月1日下午5時止，1月20日至22日開放現場參觀。台北市長柯文哲14日搶先視察，肯定公宅硬體完善，不過，公宅抽籤名額提供30％給設籍松山區民眾遭質疑不公，他則是回應，這叫做「有利可圖」，降低地方對公宅的抵抗程度。

健康公宅有507戶，包含一房型360戶、二房型100戶、三房型47戶。一房型13坪月租金為1萬400元、17坪1萬3600元；二房型23坪租金1萬8500元、28坪2萬2400元；3房型31坪2萬4900元、34坪2萬7200元。

配租方式分為抽籤制和評點制，只要是台北市民、設籍松山區自強里和鵬程里滿1年、在台北市就學就業、原住民身分、低收戶，符合5種身分者適用抽籤戶，保留戶數給特殊情況身分戶。 其中抽籤比例上，設籍松山區占30％、台北市23％、在地就學與就業沒有設籍5％，引發外界質疑，通常都是外縣市來北市工作、就學的民眾需要租屋，但反而設籍松山比例較高？

對此，柯文哲解釋，這叫「有利可圖」，意思是居民通常都不喜歡住家附近蓋公宅，所以要用鼓勵的方式，讓地方對公宅抵抗下降，當地老百姓喜歡就願意支持政府的政策。

柯文哲說，條件是有「排序」的，戶籍設在當地有優先權，配額沒有用完就開放外面的進來，盡力在理想跟務實中間取得最大的效率，未來公宅若增加到接近2萬戶機會就更多。

此外，柯文哲視察時對公宅網路設備相當關心，他說，政府角色要慢慢轉為服務業，未來會考慮增加有線電視、熱水器等選項，載明價格後給民眾選擇，至於公宅租金，柯文哲也老實說，「沒辦法再更便宜了」。

(中國時報)