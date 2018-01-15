新聞透視－回收衣出國 真的環保嗎？

2018年01月15日 04:10 中國時報 甘嘉雯

民眾不要的舊衣流向何處？若在國內，除了可以放置在慈善團體的舊衣回收桶、捐給育幼院等弱勢團體，有些可能就賣到國外去，根據了解，以非洲和東南亞或是開發中國家為大宗，曾有陸戰隊的服裝跑到東帝汶，還有新興高中學生外套漂流到孟買嘟嘟車司機身上，不過政治人物衣服倒是很少見。

吳建衡曾在2011年帶著電音三太子到印度旅遊，在印度的大街小巷和觀光景點跳台客舞，引發回響，後續得到不同贊助單位，並於2014年10月完成台灣三太子巡迴72國影片，目前為人文、紀實攝影師。

走過世界各地，吳建衡說，在開發中國家，例如海地、衣索比亞，都看過台灣的中小學制服，這次來到孟加拉看到台灣政治人物的競選背心，覺得非常有趣。由於孟加拉很少有外國人前往，所以他們對於外國的事物，都保持高度的興趣。

他進一步指出，這些衣服都是被集中回收後，用海運貨櫃運送到開發中國家，再低價販售給當地人謀利，其實並不是真的環保，真正的環保是，台灣的每個政治人物，少用台灣人的納稅錢狂做一些沒有質感跟設計性的垃圾背心跟T-shirt，然後又一直改版，這樣才是環保，才是愛。

吳建衡認為，台灣的中學以及小學制服可以實行回收制度，可做再回收利用，不需要讓每個家庭重新購買，除了能減輕台灣部分家庭的負擔，更減少地球資源的浪費。

(中國時報)