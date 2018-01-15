和美花海盛開 稻草堆藏旺旺狗

2018年01月15日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

和美鎮公所利用15公頃秋收後農地撒下花籽、開出繽紛花海，舉辦「花漾和美～花田喜事」，社區迭出創意，以稻草疊出「旺旺狗」迎接狗年旺旺來！代表國民黨角逐彰化縣長的立委王惠美，和美鎮長阮厚爵和縣府代表等出席。王惠美指出，和美一直在提升，期待早日突破10萬人口升格為市。

立委王惠美致詞表示，感動和美人的用心，和美人口已近9萬2000人了，各項發展都在提升，值得投入更多的建設和規畫，讓人口早日突破10萬人升格為市，讓和美朝向優質發展，再次躍進。

和美交流道下秋收後稻年，開出繽紛花海吸引遊人如織；和美鎮公所號召社區舉辦「花田喜事」，營造花海迷宮，向日葵花海裡，設計大型裝置藝術，有斑馬、大海豹、長頸鹿等，讓人流連花海驚喜連連。

活動還安排各項優質農特產品展售及地方特色小吃品嘗。結合公益，現場購買兩種農特產，能夠兌換伴手禮，除逛花海、農業市集，還有竹管炮，社區端出了美食，交織美麗的冬季樂園。

阮厚爵說，和美工商發達，也是彰化生產水稻與雜糧的重鎮，公所響應綠美化，推廣種植景觀作物，營造冬季休耕農田花海美景，各社區前來共襄盛舉，打造了新舞台，讓人看到農村、社區的生命力。

彰化縣政府祕書謝仲南代表魏明谷出席，指出縣政建設和美大肚溪橋，投入打造汙水下水道等，提升和美成為更進步、便捷城市。

(中國時報)