新聞透視－守望相助 照護國寶多些人味

2018年01月15日 04:10 中國時報 曹明正

「高齡社會」是台灣現正面臨的問題，如何照護大家口中的「國寶」刻不容緩，高巿府社會局為防止獨居老人跌倒無法即刻救援，推出緊急救援連線，但遠親不如近鄰，如能建全左鄰右舍的關懷機制，更能落實對老人的照護。

高雄有約39餘萬位長輩，占全巿人口比率約14％，但社會局推出緊急救援連線10多年，全巿4000餘位獨居老人，申請的僅200多人，比例甚低，且申請有門檻，還要支付連線費，這麼多年來，成效究竟如何，已有檢討改進必要。

被視為重要社福政策的長照2.0已經上路，但計畫設置的服務據點，除了只是數字上的覆蓋，如何讓孤苦無伴的獨居老人，避免被騙、遭詐，甚至因失智、跌倒無法自救，在終老前仍有尊嚴，除了科技輔助，也要多些人味。

日前寒流期間，基隆老夫婦猝死家中，讓2歲孫子伴屍2天，令人鼻酸。而台灣年輕人面臨低薪青貧，為工作離鄉背井，還要育兒、養老，蠟燭兩頭燒，完善的社福政策，才能讓他們好好的打拚，無後顧之憂。

「遠親不比近鄰」不僅是俗諺也是智慧，即使不是朝夕相處，住在同樓、隔壁的街坊鄰居，還是照護獨居老人重要的一環，如能發揮守望相助、提高關懷頻率，比起屋內加裝連線監控系統，更能在遺憾之前，多一些挽回的希望。

(中國時報)