砍樹蓋公園 民眾反對開發五酒桶山

2018年01月15日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園護樹行動聯盟等團體14日在五酒桶山步道口舉行記者會，抗議市府要在蘆竹五酒桶山興闢15公尺寬道路，還要砍樹蓋生態公園，面積恐超過20公頃並規避環評。市府工務局指出，以「生態公園」為整體規畫理念，並減輕對自然環境影響，都市計畫畫定15公尺聯絡道路，先行開闢寬3公尺生態步道。

護樹行動聯盟嚴厲譴責桃園市政府為開發而規避環評輕率行事，只憑桃園環保局一紙開發道路5公里內免環評公文，進而概括開發案分2期、共開發20公頃多竟也免環評，質疑違背《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準 》。

抗議團體指出，蘆竹區在經濟部的地質資料調查裡屬於地質敏感區，五酒桶山更不應這樣大量體開發，五酒桶山道路開發還只是小菜一碟，規避環評而開發量體更大的工程還在後頭，請市府大家長懸崖勒馬。

參加抗議的家長指出，五酒桶山是位於都市郊山，更需保持原貌，不希望未來道路開發後，連車子都直接開上山，桃園區虎頭山就是前車之鑑，立委陳學聖也來聲援活動，並表示會協助進行相關法規的修法。

市府表示，連絡道路縮減開發外，步道兩側空間做緩衝綠帶、休憩空間或水土保持使用，並以棧道型式架設，避免破壞現有植被。步道可承載車輛通行，但有緊急情況才會開放救護車輛進入。

另外，依據《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》，環保局認定免實施環境影響評估，工務局強調，公園開發以改善既有設施為主，並將前遭占用開設卡拉OK及種菜等破壞生態的行為排除後，配置草地及喬木，修復被破壞的生態。

(中國時報)