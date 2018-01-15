家前道路遭重劃 楊鐵一村居民抗議

太平楊鐵一村近百位居名14日抗議太平區福平興自辦市地重劃會，未經住戶同意即將住戶的道路、停車場等公共設施納入重劃。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導

台中市太平區楊鐵一村56戶、近200名居民14日舉白布條抗議周邊太平區福平興自辦市地重劃會，未經住戶同意即將住戶道路、停車場等公共設施納入重劃。台中市政府地政局說，該市地重劃為原台中縣政府核定，該局會深入了解，依法妥善處理。

太平區楊鐵一村是昔日楊鐵工廠，民國69年起造以每戶30萬元讓員工承購共計62戶，唯周遭道路與停車場等公共設施仍為楊鐵工廠所有；84年因應福平興自辦市地重劃啟動，每戶以10萬元代價向楊鐵工廠取得道路與停車場等地使用權，住戶繳錢拿到收據，楊鐵工廠未依承諾塗銷設定，並於3年後倒閉，這些地債權後由法院拍賣。

楊鐵一村自救會成員陳東林指稱，太平福平興自辦市地重劃約4500坪，土地中有80％為國有財產署、台糖土地，福平興自辦市地重劃會理事長彭賞宜等人，或以土地贈予、分割或法院拍賣取得土地，再運用人頭戶設籍把附近國有財產署、台糖用地一起納入重劃，抗議民眾特選在彭賞宜住家前拉白布條抗議；但彭家鐵門深鎖，未出面回應。

地政局表示，楊鐵一村住戶並非重劃區範圍內地主，市府嚴謹進行重劃作業程序審核，並無重劃不公問題；目前重劃區工程尚未驗收，待國產署土地登記作業驗收完成及法院判決出爐後，市府再依法院判決結果辦理。

(中國時報)

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