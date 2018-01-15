漁民盼加速勘災 減少損失

漁民希望政府加速勘災作業，讓他們盡快處理凍死的虱目魚。（萬于甄攝）

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中國時報
／台南、雲林報導

台南七股沿海淺坪養殖文蛤混虱目魚魚塭因寒流釀災，台南市代理市長李孟諺14日下午勘災，洪姓漁民拿著凍死的虱目魚向李孟諺哭訴，「清理都來不及，哪有時間等公所勘災？」希望加速勘災作業，以免虱目魚腐壞臭掉。雲林柳丁、茂谷柑的蒂頭也遭凍傷，影響採收，農民擔心年節應景水果恐延後上市。

七股淺坪文蛤混養虱目魚魚塭因養殖面積大，受損最嚴重，約1500公頃，受損率達15％，南市農業局統計至13日，初估損失約900萬，北門區則損失19萬左右，14日則未有區公所提報。

一名洪姓漁民無奈說，這兩天死了這麼多虱目魚，數量多到難以計算，只想盡快處理虱目魚，若要申請災損，還要等區公所現勘拍照，這一拖，虱目魚就會腐敗，希望政府加快勘災速度，不然真是欲哭無淚。

李孟諺要求市府、區公所加速災損勘災作業，人力不足就調派各公所支援，他也強調，只要農委會公告，就立即辦理救助，希望幫助漁民度過難關。七股區長莊名豪說，9成都已完成勘查，不過，部分深塭虱目魚若受損，需2至3天才會浮上水面，因此仍需再觀察。

雲林養殖漁塭虱目魚也禁不起低溫，紛紛翻肚，漁民漏夜防寒，一大早忍痛打撈，趁著尚新鮮時廉價賣給收購商進行加工，將損失減至最少。

丁姓漁民表示，今年虱目魚價格不錯，每台斤50、60元，但凍斃虱目魚只能半賣半相送，尚有氣息每台斤20至25元，死僵了就乏人問津，只能廉價賣給食品加工廠甚至丟棄。

此外，低溫也讓柑橘類水果出現災情，古坑、斗南等柳丁、茂谷柑的蒂頭遭凍傷，果農說，氣溫低於10度，就可能造成果皮凍傷、果皮褪色，年節應景水果將因此延後採收。

(中國時報)

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