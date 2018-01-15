越冷花越美 寶來賞梅湧人潮

「梅開山城笑、花賞寶來趣」百年梅樹賞梅季開園儀式14日在高雄六龜區寶來里賴家古厝周遭登場，高雄市長陳菊（中）、副市長許銘春（左）前往現場與民眾一同賞梅。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

寒流低溫催花，六龜寶來山區梅樹綻放逾7成，滿山頭布滿皎潔花蕊，枝椏花苞也含苞待放，14日周末湧入大批賞梅人潮，遊客驚呼連連「美得好像在下雪」，預估花期盛開將再持續1周，因山區停車管制，民眾不妨多搭乘賞梅專車。

寶來梅樹位於竹林休閒農業區，海拔高度440到1320公尺，梅園面積約有150公頃，梅樹超過5萬株，從賴家古厝、三叉工坊、浦來溪頭社戰道，沿著山路蜿蜒而上，花開滿山野，美不勝收，吸引遊客爭相捕捉盛開美景。

熱愛攝影的林清子說，六龜梅花不但開得漂亮，映照在地的枝椏影子，姿態萬千，別有一番風情；從雲林帶全家出遊賞梅的黃姓民眾說，第一次到六龜賞梅，山頭滿綴雪白花蕊，就好像繽紛的雪景，太美了。

六龜區長宋貴龍表示，寶來是重要產梅專區，也因此栽種方式多沿著坡道蜿蜒而上，遊客踏青賞梅，盡情徜徉在雪白花海中。

市長陳菊前晚下榻在寶來溫泉飯店，一早趁天氣晴朗上山賞花，她說，六龜地區受莫拉克風災重創，歷經8年重建，包括投入高133線道路、寶來溪橋、新寶橋、新開橋、楠梓仙溪橋等道路重建工程。

1年多前，市府投入4000萬元發現溫泉新源頭，規畫寶來花賞溫泉公園，設有足湯、手湯體驗區，冬天泡湯旺季，假日幾乎湧入8000名遊客泡湯、賞梅，逐漸找回觀光人潮。

(中國時報)

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