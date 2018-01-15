推動路平 基隆再造示範道路

2018年01月15日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市去年全國道路評比敬陪末座，中正路更是被譏為「爛路王」，路平完工期程一延再延，遭民眾詬病；去年底至今年1月初，基隆市政府陸續完成中正路、信二路與仁二路路平刨補工程，洗刷汙名，市府工務處表示，今年將再新增3條示範道路，給民眾安全用路空間。

工務處前年11月展開中正路路面改善工程，刨鋪總長約2.2公里、面積約3萬7400平方公尺，總經費1200餘萬元，原定去年11月中旬完工，卻因為道路下方管線鋪設問題，加上冬天雨季迫使工期一延再延，最後終於在去年12月23日上午完工。

近日民眾騎車經過中正路，發現道路順暢平整，不必再擔心遇到坑洞摔車受傷，直說「很有感！」中正區正濱里長林耀基表示，相比去年中正路品質確實改善很多，不過該處重車、遊覽車等大型車輛頻繁進出，加上基隆氣候潮溼多雨，這樣的道路品質能維持多久還有待觀察。

此外，工務處去年12月下旬也陸續完成西定高架橋、信二路（義二路到義五路段）、仁二路（劉銘傳路口到愛六路段）、定國街路面改善工程。

工務處養護工程科長章志華表示，基隆市今年將把安樂區麥金路、暖暖區源遠路、七堵區實踐路做為示範道路，其中麥金路和源遠路已在規畫設計中，最快今年下半年動工，未來示範道路將採用學者建議，將石化加入瀝青原料，具有抗酸雨功效，可延長道路使用年限。

他說，另將中正區調和街提報中央提升道路品質改善計畫，爭取8000萬元補助，若順利，農曆年後可進行規畫設計。

(中國時報)