古董級機台 警方仍依法查扣

民宿改裝電玩機台搞復古風起爭議，警方強調查扣不違法。（警方提供）

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中國時報
／台南報導

台南市中西區一家民宿業者在室內陳列古董級的小瑪莉賭博機台，想裝飾成贈品機搞復古風，不料，還沒正式啟用，就遭警方依照賭博機台抄走，業者指控「警員才是第一個玩機台的客人」，警方14日聲明，小瑪莉屬公告查禁機台，只要擺在公開場所就須依法查扣。

台南市中西區一家民宿業者找來一台台灣早期熱門的小瑪莉電玩機，準備改裝成贈品機當裝飾，因一放3個月，遭人檢舉擺放賭博機台，警方派員前往調查。

蕭姓業者指控，警員著便服喬裝客人進入，要求業者把電玩機台打開電源，投幣把玩，隨即就有大批警力進入，指控他擺設賭博電玩，把機台搬走。

蕭姓老闆不滿表示，小瑪莉機台正在改裝成贈品機，面板配合民宿風格，設計成店內的主題人物，未來將在旅客退房時，提供客人零錢投入把玩，看獲得哪一種贈品，再贈送給房客，體驗古早台灣味，沒想到卻被警方依照賭博機台抄走。

蕭姓老闆氣憤的說，這樣也可被稱作賭博機台，那扭蛋機、娃娃機都可算是賭博機台了，並稱「那個便衣警員才是第一個玩機台的人」。

警方表示，小瑪莉機台屬公告查禁機台，業者自去年10月至今，已擺放在店內3個月未改裝，說是贈品機，也找不到贈品，經測試可投幣、得分、掉幣，機台內另查扣1020元銅板。

警方解釋，小瑪莉機台就算沒插電、沒使用，有改裝，仍屬違法，警方最後決定依照刑法266條賭博罪，將業者函送台南地檢署偵辦，強調業者最後是否涉及違法，將由地檢署檢察官認定。

(中國時報)

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