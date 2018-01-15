宜縣償債 可望提前3年達標

2018年01月15日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府背負龐大債務已久，縣府提出的償債計畫成效明顯，縣府財政處表示，截至去年底宜蘭縣的長、短債餘額分別為122.7億元及94.2億元，宜蘭縣民每人平均負債已從最高的5.36萬元，降為4.75萬元，預估長債債限比率在今年有機會降到法定50％以下，比原計畫提早3年完成改善。

縣府財政處長林嘉洋說，縣府秉持財政自我負責精神，謹守財政紀律，各年均採收支平衡覈實編列預算，財政努力成效浮現，並連續2年在財政部考核作業中獲獎，特別是宜蘭縣在自有財源偏低及負債超限的困境下，能連續獲獎確實很不容易。

另外，與財政績效、年度預算編製及執行情形有關聯的一般性補助款考核，結果也在去年底出爐，在非直轄市的縣市部分，宜蘭縣政府獲得第一名，並得到中央額外分配補助款2700多萬元。

對於備受關注的債務超限問題，財政處說，在2011年以後縣府公務預算已無新增舉借，且目前每年均依償債計畫償還4億元，截至去年12月底止，長、短債餘額分別為122.7億元及94.2億元，債限比率分別為51.44％及45.06％，宜蘭縣民每人平均負債從最高的5.36萬元，降為4.75萬元。

除了依計畫償債，代理縣長陳金德特別指示，要求以撙節非必要性支出或其他可用財源加速償還債務，除依今年規畫償還4億元，對於去年中央統籌分配稅款超徵數，也考量優先償還長債，財政處表示，依此預估長債債限比率在今年有機會降到法定50％以下，較原計畫提早3年完成改善。

(中國時報)