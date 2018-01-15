搶攝奇萊山 冒死闖鐵道

一群民眾（紅圈處）為拍攝奇萊群峰覆雪擅自闖入鐵道，普悠瑪號列車行經木瓜溪橋，緊急鳴笛減速，危險拍攝行為挨轟簡直不要命。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

連日低溫，海拔超過3000公尺的奇萊山群峰飄下瑞雪，甚至從花蓮木瓜溪橋抬頭就能看到山頂蓋滿皚皚白雪，景色絕美，一群民眾為拍攝山頭美景冒險走在鐵道旁，一輛疾駛而來的悠瑪號緊急鳴笛警告隨後呼嘯而過，驚險行為讓路人看了捏把冷汗，痛罵簡直不要命。

花蓮市莊姓民眾表示，14日下午1時許，他當時在壽豐鄉木瓜溪橋北上車道路肩邊坡拍攝山頭雪景，看到前方約8名男女走到鐵軌旁攝影，忍不住將危險行徑拍下上傳臉書，大罵這群人白目行為，「跑到鐵軌上這樣對嗎？」、「這樣拍照真的有比較強嗎﹖」

「真是太危險！」喜愛攝影的莊男表示，這群人都是拿手機在拍風景，如果要拍攝火車襯托雪景美照，根本不需要闖入軌道，他指出，一行人自顧自的在鐵路旁攝影約10分鐘，在警方獲報到場前已自行離去。不少網友看見PO文後大罵，簡直不要命。

對此，台鐵花蓮運務段長吳金添表示，火車擁有鐵路專有路權，民眾擅闖鐵軌已經違法，更可能有生命危險，呼籲民眾勿觸法；鐵路警察局花蓮分局長謝明順則強調，依《鐵路法》規定，行人侵入鐵道最重可開罰1萬至5萬元罰鍰，恐還涉及公共危險罪刑責。

警方指出，花蓮近年曾發生普悠瑪列車撞上在鐵道散步牛群，造成4隻母牛肚破腸流，以及鐵道旁撿蝸牛民眾被普悠瑪撞斷手臂，若民眾危險行為造成列車急煞影響乘客安全，鐵路警察會依法究辦。

(中國時報)

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