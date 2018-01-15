手工繪製 楊政儐為傳統寫新意

2018年01月15日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

一筆一畫悉心在玻璃細膩作畫，43歲楊政儐是台灣少見堅持手工繪製玻璃藝術的「職人」，當數位化取代人工，他堅持原創及手工繪製，上千幅玻璃創作宛如藝術品，「做別人不願意做的事，走出一條自己的路」，希冀為傳統玻璃工藝開創新局。

父母早亡，15歲成為孤兒的楊政儐，半工半讀完成高中學歷，18歲到玻璃工廠應徵，早年，玻璃工廠承接訂單多為傳統花式、形式，但偶有客人希望擁有不一樣玻璃門窗等家飾品，也讓他發覺玻璃原來可以很天馬行空。

「客人每一次出難題，都是自我精進的挑戰。」一轉眼，接觸玻璃工藝近25年，他說，早年累積傳統技藝，近10年則琢磨手工上色、鑲嵌工藝等工法，尤其講究原創性，另也善用光的線條，讓作品立體、有深度，不假手機器，每件作品都獨一無二。

只是，別人1小時完成玻璃噴砂作品，他靠著雙手琢磨，至少需要1個月才能產出，每件作品平均需耗時數月，最久甚至磨了2年，一路篳路藍縷，最苦時，身上曾經只剩幾百元，他也因此養成每晚睡前抄寫佛經，沉澱心情。

但因為堅持也有所獲，有客人指定要將名畫躍上玻璃，成品比畫作立體鮮明，客人直呼驚豔；也有廟宇請他繪製玻璃門神，信眾讚嘆「好美的藝術品」，他也因客人要求，反覆試驗燒出不規則形狀玻璃，誤差僅1.5毫米，難度甚高。

1年多前，楊政儐自立門戶開設「職人玻璃藝術」，他對藝術玻璃有一股使命感，遂以職人自許，作品也獲國際精品業青睞合作，他說國外教堂玻璃工藝幾百年不墜，希望台灣玻璃工藝有朝一日也能有這般風采，不只被當作生活用品，更是藝術品。

(中國時報)