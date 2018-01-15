佯稱除魔 色道士判4年半

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中國時報
／高雄報導

林姓男子自稱茅山道士，見嘉義阿嬤篤信鬼神，2年前騙對方，其外孫女遭民雄鬼屋女鬼纏身，外孫女需把他當男朋友1星期，把人帶到高雄騙色。高雄地院依妨害性自主判林男4年半，外婆也因幫助犯強制猥褻罪判1年。可上訴。

40餘歲林男有詐欺、妨害自由等前科，2016年5月間，剛成年的被害女子在外婆家睡覺，突被叫醒到門口，門外林男自稱茅山道士，問她的生辰八字後，說她生辰八字符合民雄鬼屋跳井婢女死亡時間，婢女現在仍一直跟著她。

林男假借鬼神之說，藉口幫忙除鬼，帶著外婆及外孫女到民雄鬼屋宗祠燒香、作法，後來又將人帶到台南鹿耳門大廟拜拜，接著又去覆鼎金墓園，直到外孫女的大學同學見她多日沒來學校，連絡後查覺有異，趕緊報警。

被害女子雖然與外婆一起，但形同被林男軟禁，林男稱她被鬼纏身，需把他當男朋友一星期，而且要做跟男朋友會做的事，否則會被雷公打死，因此被帶到高雄巿區的旅館洗澡、裸體同睡，慘遭強吻、猥褻，甚至強逼口交未遂。

林男雖然否認犯行，但因為外孫女指證歷歷，法官認為他利用鬼神之說滿足性慾，嚴重侵害女方性自主權，依3次妨害性自主，合併判刑4年6月。至於外婆事前即知林男都用這方法騙色，因此成立幫助犯強制猥褻罪，判刑1年。

(中國時報)

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