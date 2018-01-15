蔣經國熱 藍綠能無愧乎

2018年01月15日 04:10 中國時報 陳建仲

儘管面臨泛綠陣營長年來的攻擊，蔣故總統經國卻在離開他的人民30年之後，依舊是歷任總統中最普受尊崇與追思的一位。在民進黨推動《促進轉型正義條例》，要求實現轉型正義的當下，不能不正視經國先生終其執政，念茲在茲的是如何有利於國家、促進團結；如何將中國和台灣本土相連結而能團結所有民眾。這不但是經國先生留給台灣最好的遺產，也是繼任者必須思考的課題。

評論經國先生，必須正視二戰後台灣艱困且危殆的內外環境。儘管泛綠陣營長年來批判當年國府的戒嚴體制，造成50年代白色恐怖與美麗島等事件，以及黨國體制下對公民參政權和自由權的不當侵犯與限制，然而如果不是經國先生在他晚年力扛老法統和軍方壓力、執意實現台灣的民主化，台灣的民主轉型就不可能如此和平與順利。

經國先生最為民眾感念的除了推動十大建設、帶領台灣克服石油危機和美國斷交時的風雨飄搖之外，更因他樸實平民的作風，全台走透透，希望融合台灣不同族群，以台灣的民主、自由、均富對大陸發揮燈塔效應，希望大家超越一切地域、派系、小我利益，以開闊心胸把眼光放到大陸。因此，他「催台青」，說「自己是台灣人，也是中國人」，在1985年更宣示「蔣家人今後不能、也不會參選總統」，約束家人不得涉及不當利益，帶動建立廉能的政府。雖然他強力推動國語政策被批判為打壓本土文化，卻也讓台灣在中華文化的泥土上開出自己的花。

當年經國先生經常呼籲大家要共體時艱、相忍為國，因為要共體時艱，所以中央力求節約，在1990年之前，政府歲計剩餘高達2200億元，和負債總額約略相當。但在李登輝繼任總統之後，不僅幾千億的歲計剩餘快速花光，而且還演變成隱藏歲計剩餘的國安密帳弊案。政府預算也在1992年之後因不斷的社福支出與龐大的建設計畫而赤字逐年攀升，至此一去不回頭。

儘管泛藍陣營中仍有若干以「經國學校學生」自居者，但他們卻不能在現實選戰的壓力下護住經國先生努力融合族群、維護國家團結的成果，以致在政策論述上節節敗退，甚至在大陸崛起後，在台灣未來前景的論爭中進退失據，出現深藍打本土的分歧。

反觀泛綠營，多年來否定國府遷台時期的貢獻與成就，執意在推動民主轉型過程中，更改歷史的陳述，建立清除國府符號的政治體制等置換國家認同的大工程。蔡政府上台後，轉型工程又包裹了財政、社福、教育等改革，形成族群新的裂痕和對立。在轉化原有的國家信仰、建立新的認同時，破壞與建設幾乎相互抵消，致使台灣自1995年總統民選以來，一直處在「政治大都更」的亂象中，泛綠始終有想拆而未拆的「違建」。

然而泛綠在猛拆政治舊建築時，必須反思如此亂拆真的有助於台灣向上提升、對外拓展？經國先生雖然沒有元首出訪，但當時追求最廣大的實質外交，以台灣的成就和經驗作為拓展對外關係的最強憑藉，民心團結，沒有被統一的危機。反觀今日，台灣在安度1997年亞洲金融危機的亮點之後，近20年來交出什麼成績？只要看看民眾依舊高度懷念經國先生，無疑就給了最直接的答案。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)