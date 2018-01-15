2018年01月15日 04:10 中國時報 林谷芳

十幾年沒去貴州，最近跑了一趟，除訝異於變化之快外，有些話、有些想法還真不得不說。

「地無三里平，天無三日晴，人無三兩銀」是讀書時課本裡的貴州，將近20年前初去，也大抵如此，山多，除少數地區外，幾乎找不到一塊平地，山路是唯一的交通，過幾座山就能跑死人，也正有這種地理特性，這裡人窮，少數民族多，從過去的中原、現在的都市來看，正是典型的落後地區，而據說，貴州與青海也總是大陸發展排名的後兩名。

這次去，大大不同，高速公路網已使貴州各地基本都能在4小時內互通。貴州的高速公路有兩大特徵，一是隧道多，二是高架多。隧道多，不意外，但其密度仍讓你大吃一驚；高架多，是因兩山之間就須高架，貴州的山沒雲南大、沒雲南高，但真要讓車子通行無礙，高架路面往往須高達幾十乃至上百公尺，但也就是這樣逢山打洞、遇谷搭橋，過去須2天的路程，現在只2、3小時就能抵達。

「要致富，先修路」，這是改革開放後大陸的口號，貴州一樣適用，但效果及重要性則更勝於其他地方，原來開門即見山的阻絕一下不見，奔馳在高速路上，對貴州就有個總的印象，不像過去一山一山繞，除多山，你眼中還真不好有整體的貴州畫面。

路好，是基礎，而貴州這幾年的飛速發展，這的確也只是基礎，真正讓它騰飛的，是選定了對的產業。許多互聯網企業因貴州的氣候將總部設於此處，於是，原來一個落後的地區卻有了最新的產業，貴陽的新城活脫脫是個大都會的樣子，超越了大陸許多的二線城市，台灣多數城市相比之下只能自慚。

選定產業是關鍵，但背後的基礎是有政府的大力支撐。習近平的「城鎮化」政策，主要著眼在脫貧，這貧，是邊區亙古以來的問題，受制於地理，科技沒發達前做不到變化，現在科技到位了，執政者理解貧富懸殊是國家的根本問題，這裡牽涉到階層、族群等種種層面，不徹底解決，長治久安就不可能，執政的正當性就不存在，貴州這樣的地方正好可以成為脫貧的指標，就如此，有政策、有產業、有交通，貴州就在幾年間變成眾方矚目之地。

說脫貧，在貴州除了看到它飛躍的進步外，對於政治的本質，也難免由之而有觸動。

談政治，台灣面對大陸一直有優越感，坦白說，這點優越感甚至已快成為台灣面對大陸唯一可標舉者，向來言者也始終在此意氣昂揚，總認為台灣的兩黨政治、民主選舉、言論自由哪裡是大陸所能比的。

然而，除非你把政治就直接等同於選舉，等同於絕對自由的意見表達，否則，台灣的優勢恐怕就不見得真有那樣的「絕對優勢」。

政治，是管理眾人之事，換句話說，政治是要解決眾人問題的，既是眾人，事就有根柢枝節、輕重緩急之分，而在不同社會、不同人群，這根柢枝節、輕重緩急也就有不同。

舉例而言，知識分子胸有懷抱，議論時政乃成為他生命的重中之重，所以強調百分百的言論自由；資本家須有資本場域的發揮，所以貿易金融愈自由化愈好；但如果是個活在社會底層的人，那就是糊口生存最為重要；如果是農民，爭取保護政策可能更是當務之急，什麼愈自由化愈有發展，其實跟他們何只無關，甚且是犧牲了他們利益所得的結果。

如果政治是眾人之事，不同人原就有不同需要；如果政治有基底的尊嚴，更就不該以弱勢者的犧牲成就強勢者的更好發展。就如此，當你車行於貴州山區，碰到那麼多大山裡的人時，忽然間，政治竟就變成如此務實，而非意識形態、抽象觀念的事，對這些人，脫貧，走出大山，還是馬上有選舉權哪個優先，真乃不言可喻。

從貴州，看到台灣實質建設的停滯，在這原來的邊陲，反而最能照見時代尖端者自以為是的局限。談台灣所謂的優勢，有心人不妨來貴州親自走上一遭。

（作者為台北書院山長）

(中國時報)