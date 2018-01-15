2018年01月15日 04:10 中國時報 邱師儀

最近幾波寒流把台灣凍成冰番薯，全台猝死案例暴增，而低溫也讓國民黨腳麻腦鈍，轉眼間2018年又過了15天，6都裡被認為翻盤無望的台南與高雄市長選舉，民進黨初選殺得你死我活，國民黨卻彷彿像個路人甲。

而只要攻下來就具有指標意義的台中市長這一局，國民黨內初選理當要最激烈，但江啟臣與盧秀燕先後打空汙，林佳龍市長感受到威脅後，傾行政資源中和掉攻勢，隨後與國民黨陷入和局。盧、江兩人中，知名度高、看好度低的不想讓，看好度高、知名度低的又孔融讓梨不敢衝，最後就算任一位勉強出線，以60分勉強及格的姿態跟尋求連任的林市長拚搏，難度仍很高。

至於新北市，周錫瑋私下做民調也知道自己差侯友宜有多少，但仗著吳敦義「多年前」對於周回鍋的幾句嘉勉，死也不肯成全能選也會贏的侯副市長。

2016年以前綠營與年輕人喊的「國民黨不倒，台灣不會好」，在2016年之後「夢想成真」，把國民黨砍成折半的35席，民進黨在各項立修法事務上，極盡羞辱國民黨之能事，不只對國民黨是惡夢成真，霸氣的小英大旗一揮，對全民包括時代力量都是「惡夢成真」。

日前《勞基法》再修成功，當初支持小英的年輕選民，才體會到立法院真的是行政院立法局，蔡總統中央行政與立法完全執政的強勢，的確是馬總統一致性政府時期遠遠所不及的。國民黨第7屆有81席立委，第8屆有64席，在占多數的情況下還是得由「王柯共治」安撫在野的民進黨，常常想硬還硬不起來。稍微有點民主素養的中間、淺藍、淺綠的人都會認同，台灣只有一個獨大又恣意立法的民主進步黨，將淪落為另一個威權政體，因此國民黨真的倒了，又沒有像樣的在野黨遞補上來，很快地年輕人的口號就會轉為「民進黨不倒，台灣變鬼島」。

但離選舉只剩下11個月了，國民黨還不理解這一場直轄市長及縣市長選舉是這個黨的存亡之戰，台灣兜一圈，有多少新的國民黨候選人心中還在糾結舊政治？有多少舊的國民黨政治人物還在抗拒新政治？或者最多頂著清朝的腦袋，想跟人家滑手機在社群軟體趕潮流。

反觀民進黨，執政說得一嘴好政策，例如文青治國、用愛發電，口號無限，但一到選舉，的確是十足能手。主子蔡英文機動性特高，新年才過就直搗吳敦義大本營，力挺洪國浩選南投縣長。如同美國政黨初選一般的辯論會更是從去年11月就在高雄開始辦，今年3月辦台南初選電視辯論會，而且還把沒實力候選人最害怕的「交叉詰問」也囊括進去。像這種對個別候選人來說成本最低，就可將知名度與支持度推到最高的初選方式，理論上不該有任何候選人會反對，但就不知道國民黨礙於黨內倫理在等什麼？

21世紀的國民黨，對於民主政黨的本質總有一個接受上的罣礙，如果不能趕快由黨內年輕一代接手打掉重練，那麼寫再多評論都是浪費墨水了。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)