建構老有所終銀髮產業

2018年01月15日 04:10 中國時報 施振榮

台灣老齡社會已經成形，將成為世界最老的社會，這也是所有人都要面對的社會現象。隨著老人化社會的來臨，帶動長照產業的發展之外，國內已有很多創新研發的能量投入了解長者的需要，試圖在長照之前，提供年長者優質生活的產品及服務。

除了我創辦的智榮基金會旗下龍吟研論投入網路大調查，以了解長者的實際需求外，許多企業及新創業者也觀察到了長者的新趨勢，預料將會帶動國內新一波銀髮產業生態的發展。

老齡社會將是未來的「新常態」，這群戰後出生的嬰兒潮已累積可觀的財富，所得也高，有消費能力，也多是知識分子，能接受新觀念，預料將成為面對未來老人化社會需求的開路先鋒，成為引領長者新生活型態的第一批消費者。

而要掌握未來長者的新生活型態，就要由他們的想法及需求開始了解，因此，有前瞻眼光的企業就要把銀髮產業當成未來重要的新商機，並進一步投入創新來創造價值，建立新生意模式，進而建構一個王道銀髮產業新生態，方可永續經營。

我也相信，台灣為銀髮族打造的創新服務及產品，還有機會進一步國際化，創造出更大的市場。尤其我們不止要追求人的壽命延長，更重要的是要重視活躍的時間，才能活動得更健康快樂。

尤其「無齡」社會的發展已是現在進行式，在未來，年齡只是一個數字，重要的是長者的心態上要活動健康，自在最重要。我們也應該要把未來要花在長期照護的錢，多挪出一些來花在前面一點的時間，建立銀髮族健康的習慣並享受優質的生活。

我曾提出台灣是東方矽文明的發祥地，過去我們以科技打造物質文明，面對未來，我們更要重視以人為本的精神文明，並落實在為長者量身打造更多的創新服務及產品，讓銀髮族活動更自主、更快樂，這也是東方矽文明的目標之一。

在《禮運大同篇》中所描繪「老有所終」的大同世界理想裡，照護長者也不再只由傳統的家庭來扮演這個角色，在未來，將有許多創新的服務是由銀髮產業生態來滿足長者的需求，進一步將帶動銀髮產業的發展。

尤其台灣目前正積極投入人工智慧（AI）的發展，未來在提供長者優質生活的服務方面，將可借重AI有效滿足長者的需求，同時也加速累積台灣在AI領域創新應用的研發能量。（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）

(中國時報)