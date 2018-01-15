2018年01月15日 04:10 中國時報 劉屏

《烈焰與怒火：川普白宮內幕》一書引發熱議，也引發新聞自由、新聞道德等爭議，不禁讓人想起32年前的《宋氏朝代》一書，當年因台北當局竭盡所能批駁，結果使一本連野史都稱不上的小說成為暢銷書；如今川普陣營竭盡所能制止《烈焰與怒火》，結果使作者及出版社大發利市。

《烈焰與怒火》的作者沃爾夫所述有幾分屬實，很有爭議。上市前，出版社釋出的內容最勁爆者之一，當推前白宮策略長巴農對川普及其家人的批判，否則不會惹得川普大罵巴農「喪失心智」。可是CNN隨即訪問另一位著有《巴農：一向叛逆》的作家柯夫勒，他在巴農剛被川普開除時跟巴農長談，柯夫勒說，當時巴農「完全是讚揚川普」。那讀者要相信沃爾夫還是柯夫勒？

沃爾夫在書中引述很多人的談話，包括不具名的談話，問題是他的引述是否正確？意涵是否正確？當時談話的上下文是什麼？白宮發言人說這本書是「垃圾」、「錯誤百出」，說川普沒有接受訪談等，這些都與沃爾夫宣稱的大相逕庭。其實沃爾夫大可把筆記及錄音公之於眾，或交給具有公信力的第三者。

事實上，已有新聞學者要求沃爾夫「讓我們聽聽錄音帶」。過去，美國作家撰寫這類極具爭議的書籍後，為昭公信，會另行出版《筆記》，讓讀者自行對比。

從另一個角度看，川普全力阻止這本書出版，則是犯了大錯。尼克森總統曾全力阻止媒體披露《越戰報告書》，但在法庭上敗陣。很多資深記者說，《烈焰與怒火》一書所述並無新奇之處，沃爾夫不過是把一些傳聞寫得「更顯真實」，但未必就是真實，不過絕對吸睛，符合市場法則。

1985年，Sterling Seagrave所著的《宋氏朝代》（The Soong Dynasty）出版，書中對蔣中正、宋美齡有諸多批評，然而書中謬誤處處，根本不值識者一笑，例如說蔣出席開羅會議期間，國內有人準備政變云云。美國學術界沒有人重視這本書，沒想到台北方面大張旗鼓，請了中央研究院及幾所大學的歷史研究所所長發表聯合聲明批駁，然後又在美國媒體委刊廣告批駁，結果反倒助長了流毒。不久前Seagrave過世，訃聞稱他是「調查記者」，然而《宋氏朝代》未曾引用一處中文資料，足見其浪得虛名，說來也要感謝台北當局小題大作。

美國批評政治人物的書籍汗牛充棟，川普如果不能趕快適應，那就直追30多年前的國民黨了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)