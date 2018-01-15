2018年01月15日 04:10 中國時報 伊佳奇

寒流侵襲，短短4天，全台近200人疑因天冷猝死；去年北市交通事故中，65歲以上行人仍占多數；日前更傳出北市有位年近70歲老人，以偷鳳梨酥方式要求檢察官將他收押，只因他無法生活；從這些訊息來看，前年蔡總統在就職演說中宣示要強化的社會安全網，現在看來似乎破洞仍多，高齡友善環境更遙不可及。

許多國外留學、成家立業的朋友到退休年紀，想落葉歸根，紛紛詢問台灣是否適合養老，如果政府無法正視高齡友善環境的重要性，他們將為之卻步。

世界氣候異常，已是各地現象，台灣過去少有氣溫低於攝氏10度，民眾對低溫時保暖禦寒是陌生的，當寒流來襲，容易出現老人猝死，尤其是三高與心血管功能不佳的老人首當其衝，除獨居老人應由地方政府社會局協助禦寒措施外，政府應加強對民眾宣導如何來幫助家中老人保暖。

前年初霸王級寒流侵襲，台北1月24日清晨只有4度，當年全台死亡人數為17萬2829人，較104年大幅增加9007人，其中有約6000人集中在1月至3月間，研判與霸王寒流有關。猝死案例激增將影響國人的平均餘命，更增加台灣「高齡友善」的負面形象。

北市府統計，去年交通事故件數、24小時內死亡均較前一年減少，但死亡年齡層仍是65歲以上行人居多。原因是政府忽略去營造一高齡友善的交通環境，未來應對駕駛者落實交通法規的執行，宣導禮讓高齡的行人，及請家人協助家中長者在居住社區中，避開風險高的交通路段等。

昨天的日本，將可能是今天的台灣。高齡化世界第一的日本所出現的許多老人問題，似乎開始發生在台灣。老人因貧窮致使犯罪率升高，去年底，日本法務省報告，高齡者再次犯罪率漸高，專家認為老人經濟漸趨艱困，也就是下流老人的增加，是高齡犯罪人數增加的主因。

台灣社會安全網的破洞似乎越來越多，顯示出台灣對高齡友善是越來越遠，高齡友善不應是一口號，應落實在教育、文化、政策、行為中，再不虛心檢討，只怕台灣不再是適合老人居住的環境。（作者為元智大學老人福祉科技研究中心顧問）

(中國時報)