2018年01月15日 04:10 中國時報 主筆室

大陸海關總署發布統計，去年兩岸貿易總額新台幣6．1兆，年增14%，占去年大陸外貿總值4.9%，占比與前年相同，台灣依舊是大陸第7大貿易夥伴，進出口都呈現兩位數成長，終止連續兩年的下降。

大陸是台灣最大出口市場，兩岸貿易未受政治因素傷害，隨著大陸出口復甦而恢復成長，大陸居兩位數出口成長率的首功，使台灣經濟得以從谷底復甦。

不過，去年對大陸出口恢復動能，不是台灣企業產業結構調整、技術升級有成，更不是政府有什麼了不起的政策出檯，而是因全球經濟復甦、大陸經濟上升所致。去年大陸經濟成長率可望達6.9%，優於原先的預期，而貿易成長了14%，這個比例也恰恰與大陸對外貿易14.2%的成長率相符。

再拉長時間來看，台灣產品在大陸的市占率，由早年的10%以上一路下滑，早已被南韓超越，至今仍無起色，而近來大陸官方整頓排放汙染嚴重的廠商，不少台商受到影響，未來台灣對大陸出口可能再受影響。

從政策面解讀，蔡政府高喊「新南向」，要減輕對大陸投資與貿易的依賴，但由結果來看，實在看不出政策的效果，經濟與貿易還是依照規律走，但僵硬冷淡的兩岸關係、無謂的政治干擾，反而弱化了台灣的經濟，干擾了企業的發展與布局。

蔡政府的「反中」經貿政策，實在該檢討修改了！

(中國時報)