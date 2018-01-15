政治酬庸也該放對位子

2018年01月15日 04:10 中國時報 王尚智

從過去「軍方台」到如今正在蛻變成「台獨台」，《華視》堪稱是無線老三台命運最坎坷的一家電視台。酬庸上任的董事長陳郁秀，強勢意欲「拔掉」總經理郭建宏，一場外行人強欺內行人的紛爭正在熱烈上演。對照著懦弱噤聲的文化部，以及頭疼不已的行政院與總統府，劇情醜陋且荒謬。

社會大眾所見的這一切，只是凸顯著民進黨執政之後各種「撕咬」與「掠奪」的普遍。綠營派系裡某些私心弄權者，各自尋找能夠支配的舞台，他們在各自被酬庸的位置點燃「烽煙」，甚至最終將其搞成「廢墟」。過程中安插近親人事，破壞制度程序，厚顏奪取資源與方便，幾乎成為固定的「綠色掌權模式」了。

《華視》「台獨化」的紛爭要從3個軸線來看。首先，是那被高高標舉的「黨政軍退出媒體」大旗！黨政軍看似被迫退出了，但畢竟還有貪婪、奢望於媒體周邊權、錢的多方陰魂不散。

不像《台視》後來被黃崧、《中視》被蔡衍明接手而各自徹底轉為民營，當年「動作反應最慢」的軍方最終只好接受《華視》「公廣化」，同時且還可憐地要「自負盈虧」！轉型之後的《華視》體質堪稱「官、民」定位不清，軍方退出卻引來更多政治圈將其視為「俎上肉」的人神鬼怪。這些年不斷官派酬庸於外行人而虧損累鉅，直到因為老電視人郭建宏接任總經理，這1年來才稍微有點起色。

另一事關重大的軸線是陳郁秀。眾所皆知《華視》董事長依然擺明是「酬庸」，雖說明明是電視經營的大外行，但曾經做過文建會主委、兩廳院董事長的陳郁秀卻不甘「有位無權」。

陳郁秀是鋼琴家，有屬於藝術家性格中的一廂情願、任性頑固，甚至某些時刻等同天真無知。在她歷來被酬庸的職位上，都曾有讓各方驚駭的言行事例且不勝枚舉。但陳郁秀最大的問題是她聽信圍繞身邊「取悅她、進讒言」的一小圈人！陳郁秀自己怕麻煩且不擅瑣碎，這卻使得人事及權力資源的支配與鬥爭最終落在這些「佞臣」的影響中而最終控制了陳郁秀。

至於最關鍵的那一道軸線始終還是民進黨每次執政後的人事布局，若非永遠「近親繁殖」，就只想酬庸給所謂「政治受難者」的思考慣性。這個慣性，連派系包袱輕微的蔡英文也無法免除。

執政之後，在法律前提上將權力配置給「近親」並無過咎，畢竟沒有人比得上美國川普把一家人拉進白宮決策的誇張至極。無論來者何人，只要是真具施政能力、肯學習、表現上道，那也無話可說。

政治「酬庸」的真正風險，一則是某些擺明就是來「挖好處給自己」，另外則是那些「義正辭嚴卻瞎搞」的外行人！

尤其許多以「政治受難」身分而上檯面的人物，彷彿自視「整個民進黨、整個台灣都對他們有所虧欠」，這些人往往失去反思檢討的能力，也無法描繪打造未來的願景，一旦「放錯位子」，最終只是帶來了各種扭曲、破壞，甚至將可能的一線生機摧毀成滿眼廢墟。

《華視》這回風波，不只是1家電視台的遭遇，更反射出民進黨執政至今所有大小人事的布局結果，若非內部失控，就是派系衝突。蔡英文自己焦頭爛額，至於民眾卻只看見近親酬庸，到處吃乾抹淨，嘴臉不堪又絲毫無益於台灣前景，讓人憤怒又寒心。

(中國時報)