這個政府真會折騰人民

2018年01月15日 04:10 中國時報 劉心月

民進黨再一次強渡關山，通過《勞基法》再修法，事前溝通不足，事後再怎麼補破網都難以讓人民滿意。而且新修的法律又存有漏洞，政府只好使出道德規勸一招，找業者「喝咖啡」，要求業者不要排出過勞班表。

問題是，企業經營將本求利，只要沒有違法，政府機構又能奈何得了業者嗎？新修正的《勞基法》預定在3月1日上路，勞動部很聰明地避開了春節假期前各行各業的瘋狂加班期。然而，醜媳婦最終還是得見公婆。勞動部心裡清楚，修法給了業者調動勞工班表相當大的彈性，卻也不排除將出現葵花寶典般「要練此功、必先自宮」式的終極班表。

勞動部預定近日邀請大型量販業者開會，要求業者排班不宜零碎化、輪班間隔不宜過短，且不能排出「30天上班336小時」的班表，避免造成勞工過勞。但勞動部承認「30天上班336小時」的班表是合法的，只是屬於極端案例並不宜。既然是合法的，只要業者符合規定的程序，勞動部有什麼立場要求業者不可以排這種班表呢？一杯咖啡就要企業就範？別鬧了，政府一言九鼎的時代早過去了！

況且，一部法令修不到1年就再修，蔡政府變臉跟翻書一樣快，再修也不記取教訓，仍留下令勞工詬病的漏洞，只好強求企業給政府面子，但這會不會太強人所難了？

行政院長賴清德曾說過，公司不會故意排「整人班表」，卻被不少人包括台鐵工會打臉，認為閣揆不知民間疾苦。賴清德也曾說，他聽過一個長輩抱怨，兒子因為一例一休1個月少了2萬元加班費，這促使他決定非要修改《勞基法》不可。但諷刺的是，人力銀行專家計算1個月能少掉2萬元加班費，顯示這個人之前「違法」加班的時數很可能高達150小時，很可能屬於過勞狀態。在低薪和過勞之間，英德政府似乎提不出真正的解方？

上回一例一休修法後，不少業者打著「反映人事成本」的旗號紛紛調高商品售價，試問民進黨政府，是否也要約約那些當時漲價的業者喝咖啡，請他們把售價調回來呢？雖然想也知道，可能性不高。但這畢竟是政府的錯誤政策造成的，總要做點彌補措施跟人民交代吧！

政府施政必須小心謹慎，因為政策一旦付諸實施，風行草偃，影響力如水銀瀉地，易放難收。

可惜蔡政府還是沒有從上次一例一休匆促修法的後遺症中學到教訓，不願廣納在野黨的建議，依然採取「坦克車輾壓」的方式修法，結果造成連續上班12天不違法、1：1加班換休等損害勞工權益等新地雷。新版《勞基法》3月上路後，預期職場將再起風波。這個政府真不知要折騰人民到幾時！（作者為作家）

(中國時報)