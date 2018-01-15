小英不要新北 亞馬遜要

2018年01月15日 04:10 中國時報 施威全

媒體質疑蔡政府五加二產業創新計畫成效有限，淪為空談；經濟部回應「至去年9月，相關投資金額達到1.2兆元。」數字頗好看，但實況如何？據投審會揭露的資料，其實有點慘。

上月行政院開「加速投資台灣專案會議」，投審會指出，近年僑外資投資台灣金額，扣除2016下半年的美光與荷蘭艾司摩爾併購案後，未見顯著成長，在新創領域投資相對不足。簡言之，五加二計畫沒看到好成績。

依投審會的統計，蔡總統上任後到去年10月，17個月的外資來台投資總額約3435億元。但龔明鑫也強調「對於沒有引進新的科技技術，只是來台進行財務操作的外資，我們不是很歡迎。」因此若扣掉經濟部不是很歡迎的兩大併購案，實際投資數字約1335億元，換算1年才只有942億元，遠低於台灣每年平均1200到1800億元投資金額的水準。

為何作為驅動新創經濟核心的五加二計畫成效不彰呢？原因之一是，一開始就挾帶了太多的政治任務。蔡政府其實以經濟為名，用五加二計畫來綁硬體建設，讓綠色執政縣市藉以大興土木。例如，五加二計畫中的「亞洲矽谷」擺明了是為桃園作政績；智慧機械城擺在台中，綁了一個烏日會展中心，就是不讓胡志強倡議的水湳會展中心專美於前，於是藉綠能之名，要求2000多位法人團體員工搬到沙崙工作，以推動造鎮。

荒謬的是，五加二計畫起始便刻意跳過新北市─台灣資通科技最重要的生產基地。相較於桃園仍需2至3年時間布建，新北市已有產業群聚，且4G通訊基礎良好，連續3年入圍全球頂尖7大智慧城市，新北市才應該是亞洲矽谷的重心。更該為新北市機械業的隱形冠軍們叫屈，他們製造工作母機、化工機器、產業機器的過程中，發展了智慧製造的解決方案，行銷世界，但中央的智慧機械城卻離他們好遠。蔡總統剛就任時的經濟行腳走了全台，就是沒踏入新北。2016總統大選時，新北的215萬選民中有116萬人投給蔡總統，她瞬間便遺忘了。

蔡總統不要新北，國際新創大咖亞馬遜日前卻正式宣布落腳新北，藉著與新北市府聯合設立創新中心，引進雲端資源與技術。創新中心不只培育新創團隊，而且建立新創與傳統製造業相互回饋的生態系，協助中小企業跨足物聯網等新領域，透過雲端平台連結世界市場，這些正是「亞洲矽谷」想推動的目標。

在攜手亞馬遜的簽約儀式上，新北市長朱立倫說：「創新中心的服務不只針對新北市，而是面向全台灣。」這才是超脫政治、推動台灣產業創新該有的氣度。如果蔡政府心中只有政治算計，五加二計畫終究只是鏡花水月一場。（作者為前行政院中部辦公室副執行長）

(中國時報)