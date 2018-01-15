2018年01月15日 04:10 中國時報 潘家鑫

這年頭賣書真的是要挑對時機，炒熱話題。

近日前總統蔣經國逝世30周年，新聞媒體反而熱烈討論他1970年訪美時的「刺蔣案」，經國先生是準備在紐約廣場飯店發表演說前，在門口遭到台獨分子趁亂開槍。當年的涉案人士在此時出版回憶錄，其意圖不外乎想重塑台灣民眾的記憶，「正義化」當年屁孩的暴力行為。

根據當年華府記者續伯雄生動地描述：「行凶歹徒的個子不大，在華府示威時已與記者見過面，兩人頭髮均不梳整，有若嬉皮。」

隨行採訪的記者團當時是從台階向上看，現場20多名抗議人士情緒激動，經國先生在兩名美國國務院安全官「挾持」下快步邁向飯店正門，兩名歹徒從兩側石柱竄出，左側一人舉著手槍準備射擊，被紐約市便衣警探和隨員溫哈熊揪住後領，另一警探則襲其右腕，使之上舉，子彈射向旋轉門上方，這時經國先生已由溫哈熊貼身護背進入飯店，歹徒瘋狂地衝入旋轉門，但被人高馬大的警探用腳頂住門，使得歹徒上半身被卡住，動彈不得，隨即繳械上銬；另一從右側閃出的歹徒，手持彈簧刀，未撲到門前即被警察壓制在地，因反抗被警棍猛擊頭部，眼鏡也被打破，滿臉是血。

續伯雄於1998年發表在《傳記文學》的〈蔣經國在美遇刺目擊記〉一文指出，經國先生原本是要從兩條街外的旅館步行到會場，還想和在場抗議的台獨分子談話，幸好被隨員和美方安全人員勸阻，但拒絕避開示威人士走側門的建議，堅持走正門赴會。在槍擊發生後，經國先生很鎮定，態度從容，輕鬆自然地和賓客寒暄，與會400多人對經國先生的處變不驚交相讚譽，演說完畢全體起立鼓掌，而之後的行程也未受到影響。

美國槍枝泛濫一直是嚴重的社會暴力問題，一般民眾無不深惡痛覺，多年來推動各項防治計畫及槍枝管制宣導廣告，這也是民主黨長期鼓吹的重要議題。

在美國歷史上有林肯、加菲爾德、麥金萊、甘迺迪等4位總統被暗殺身亡，老羅斯福、雷根2人只受槍傷，傑克森、杜魯門、福特等則全身而退；知名人士則有黑人民權領袖馬丁路德金恩牧師、披頭四的約翰藍濃等。

就像槍殺約翰藍濃的凶手，在行凶後仍留在現場，閱讀沙林傑的《麥田捕手》，還說這本書啟發他行凶；另外，刺殺雷根的凶手據說也是這本書的書迷。也許當年的小蔣刺客，也是叛逆的《麥田捕手》世代吧？

美國憲法第一修正案保障言論自由，第二修正案則保障擁槍、正當防衛的公民權利，當然擁槍攻擊則是濫用了這項權利，可能只有在「轉型正義」的台灣，會將在美國犯下槍擊案被捕、棄保潛逃的歹徒吹捧成英雄，也可能是因為媒體記者沒有回頭去找當年的新聞報導，所以將涉案人士的行為過度浪漫化地描述了。

（作者為中國文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)