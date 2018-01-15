短裙＋完美演奏 王羽佳做自己

2018年01月15日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

寒流來襲，全球古典樂壇最知名的中國大陸女鋼琴家王羽佳依舊短裙鏤空，農曆年後將隨紐約愛樂新音樂總監樊志登（Jaap van Zweden）率領的紐愛來台演出。王羽佳說，她對她的審美感到自豪，「等我40歲再叫我穿長裙吧！」

不同於許多音樂明星從贏得比賽起家，王羽佳則是以「救場」建立起初步名聲。當她還是學生時就已經有超過20首鋼琴協奏曲在口袋，隨時可以上陣。2005年機會降臨，王羽佳首次替代鋼琴家魯普上場而受到矚目，接著王羽佳又擔任過阿格麗希、郎朗、紀辛、普萊亞、巴倫波因等代打，一場又一場打開知名度。如今王羽佳已經從候補到主角，每年平均120場演出，在全球各大音樂廳留下精彩的音樂足跡。

王羽佳1987年出生於北京，6歲開始學琴，後來以天才兒童之姿進了中央音樂學院，1999年，王羽佳到加拿大卡加利皇家山學院做音樂交換學生，從此留在加拿大念書。後來王羽佳從美國寇蒂斯音樂院畢業，現在已經是環球唱片專屬音樂家，極具代表性。

每年平均演出120場

王羽佳14歲前，媽媽對她的服裝非常嚴格，「一定要很簡單，不要誇張。」所以當王羽佳獨自到加拿大念書時，「我重新拿回服裝上的自主權，超級開心。」

王羽佳說，大家總是問她穿什麼牌子，「但我認為重點不是哪個牌子，而是能否與表演產生關聯，讓身體感覺很舒適，我在舞台上大多選擇純色禮服，因為顏色會影響我的情緒，影響樂迷的視覺，我必須確定我穿的可以讓我更有自信做自己。」

慎選禮服 創造關聯

王羽佳說，如果一個英俊瀟灑帥氣的鋼琴家穿著緊身褲去演奏，「誰會去想他緊身褲裏面有什麼？」王羽佳認為，既然她演奏的音樂美麗又感性，「我為什麼不能穿適合的衣服來搭配？這是我的權力。」

「表演對我來說不僅僅是快樂，還有挑戰。」王羽佳說，就像費德勒打網球一樣，「我們為我們的信仰犧牲，但犧牲也有犧牲的喜悅，我覺得犧牲是生命的意義，否則如果只有快樂，我會覺得很無聊。」

鋼琴家王羽佳與紐約愛樂「普羅高菲夫與馬勒」音樂會將於3月18日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)