歌劇馬克白台灣版 本周首演

2018年01月15日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

喊出歌劇MIT（Made in Taiwan），國家文藝獎得主歌劇導演曾道雄將在台灣首演威爾第歌劇《馬克白》，從主要演員女高音徐以琳、巫白玉璽到服裝布景全是台灣專業團隊。曾道雄說，透過台灣歌劇製作的努力，讓莎士比亞與威爾第穿越時空，與台灣沒有距離。

曾道雄說，「這次的《馬克白》是百分之百的MIT，意義深遠，我以他們的表現為傲。」曾道雄服膺音樂才是歌劇的靈魂，「我尊崇威爾第的偉大音樂，不會譁眾取寵，把它搞得像馬戲團。」

《馬克白》是英國大文豪莎世比亞筆下最血腥的政治悲劇預言，劇本描述考德領主馬克白因為聽信女巫預言，深信自己將登上蘇格蘭王位，在妻子的慫恿下殺友弒君，但最終仍無法逃脫命運的掌控，不但探討人性，也揭示了權力鬥爭。

曾道雄說，看過文本就會知道，莎士比亞的文采是如何激盪威爾第的才情，讓威爾第醞釀20年，一有機會便著手修改演出，直至今日，成為歌劇經典之一。而這部歌劇經典的馬克白一角，是男中音歌手的試金石；馬克白夫人更是戲劇女高音們一輩子都想挑戰的角色。這次台北歌劇劇場與國立台灣交響樂團合作，曾道雄自己導演兼指揮，將威爾第1865年在法國重新修改上演的版本搬上台中國家歌劇院舞台，原汁呈現。

曾道雄說，莎翁這部直指人心底蘊的悲劇，在威爾第的腦海中賦予音符，「其中譜作女巫的蠱惑與預言，馬克白的野心與欲望，所形塑的刀刃幻影，誘使他去行凶，都是神來之筆。」除此之外，有時因女巫飄逸如煙的出沒，音樂速度很快，演唱者必須十分精準熟練，才能掌握節奏，作出精彩演出。

虛歲80，但是曾道雄依舊活力無限，不但親身實踐，而且大聲疾呼，不管有沒有人聽見，「歌劇力等同於藝術國力，歌劇雖然是十七世紀在義大利興起的西方表演藝術形式，但經歷百年淬煉，傳揚至無數國家，已經成為文化發聲的重要藝術形式。」

歌劇《馬克白》將於1月19日晚上7點，21日下午2點半演出，地點在台中國家歌劇院。

(中國時報)