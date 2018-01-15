元大公益演唱會 獻愛畢嘉士

2018年01月15日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

元大投信昨下午2點於元大銀行華山分行舉辦第8場公益演唱會，由于美人主持，邀請金智娟、吳亦帆、陳藍杰、林育群參與演出；元大投信董事長黃古彬、總經理劉宗聖、執行副總張浴澤、執行副總黃昭棠以及執行副總曹玥卿等皆到場聆聽，短短2個小時，募集超過百萬元，公益募款款項全數捐贈予畢嘉士基金會。

元大金控自2017年開始，規畫發起一系列公益演唱會，自去年11月中旬起至今年1月底為止，預計共有10場公益演唱會，結合旗下銀行、證券、人壽、投信等子公司接力舉辦，並運用網路科技創意，以線上直播的方式，號召元大金控旗下粉絲團響應，演唱會捐款全數捐與相關公益機構及團體。

畢嘉士基金會名稱取自於屏東基督教醫院創辦人之一，即來台行醫30年的挪威籍醫師畢嘉士所創辦，目前業務重心在台灣屏東偏鄉老年長期照顧服務，基金會工作也到非洲馬拉威推動教育、健康和經濟發展工作，並經營馬拉威公平貿易咖啡與茶；而元大投信公益演場會招募的善款，也由黃古彬代表捐贈，並接受畢嘉士基金會感謝狀。

元大投信在資產管理本業上持續追求卓越，2017年獲得貨幣基金交易系統、基金消費系統兩項新型專利，並獲國內外獎項達17項，再創下獲獎歷史新高紀錄。

在追求本業卓越表現之際，元大投信也堅定企業社會責任的重要性，每年積極響應金控舉辦的各式公益活動，例如捐血活動、家庭&志工日活動等。

去年是元大投信成立25周年慶，年中曾針對花蓮弱勢國中小學童捐贈水壺、背包，年底再度舉辦愛心鞋盒募捐，短短時間內募集逾250個禮物委由花蓮縣教育科轉贈給偏鄉兒童，元大投信正能量滿滿，今年仍會持續愛心捐贈活動，把物資傳給需要的弱勢族群。

(中國時報)