看吳秀波飆戲過癮自謙受益良多！張鈞甯把《軍師聯盟》當教材

2018年01月15日 04:10 中國時報 林淑娟

中視熱播中的八點檔《軍師聯盟》收視節節高升，隨著劇情走向，張鈞甯飾演的柏靈筠也將登場，為戲再掀高潮。聊起《軍師聯盟》，張鈞甯以「教科書」形容，表示對她別具意義，尤其看到吳秀波、于和偉等老戲骨同台飆戲，不光是驚豔、過癮，讓她也藉此學習前輩的表演，受益良多。

其實張鈞甯謙虛了，近年演技大突破的她，飾演柏靈筠成功演繹出轉折和層次，連吳秀波也盛讚她的演技。她對劇中被司馬懿認同是一家人的那場戲，備覺深刻，因為和「柏靈筠」相處了大半年，已經融入這人的性格中，同樣身為女人，很能同理她真正所要追求的情感，所以劇中欣喜抱住司馬懿完全是出於自然，這場戲不光感動她自己，觀眾看了也動容。

勇於嘗試角色

《軍師聯盟》中的柏靈筠，起初是曹丕為了在司馬家布眼線，而賞賜給司馬懿當妾，但司馬懿的才識與智謀，讓她動了真情。張鈞甯演這角色，不少網友聯想到電影《色，戒》中湯唯所飾演的王佳芝，都是帶著任務接近男人，最後卻愛上對方。

張鈞甯對演藝事業一向很有自己的想法，她認為當演員愈沒有極限愈好，這樣就愈敢於嘗試各種角色。張鈞甯趁工作空檔為戲加碼宣傳，明（16日）晚9點到星座專家唐綺陽老師的直播餐桌現場和網友見面。

名人專文論述

《軍師聯盟》不只是三國史詩大戲，還寫進家庭、親情、情愛等多種戲路，既能看權謀爭鬥，還能看情愛糾葛以及司馬家族溫馨的另一面，讓此戲一上檔就引起各界名人討論，包括文化大學新聞系教授胡幼偉、資深媒體人張景為、歷史老師曹若梅等，都曾以專文論述這部戲。該劇在中視播出以來，收視上揚至1.40，預期會隨著劇情繼續攀升。

(中國時報)