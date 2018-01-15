若變台獨台 郭建宏：華視必死

2018年01月15日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

華視上周召開董事會，董事長陳郁秀羅織缺乏領導力、管理能力不足等「7大罪狀」，裁定郭建宏「不適任」，自3月1日起解除總經理職務，引發各界譁然。業界盛傳導火線係因郭建宏擋了台獨大老、民視董事長郭倍宏屬意的人事案，阻礙其「台獨三台」的進程，郭建宏昨表示如果華視將來真的變成「台獨台」，則必死無疑，台灣藝人會愈來愈不敢上華視節目，勢必再少一個表演舞台。

雖然深陷被拔除免職風暴，郭建宏14日一早仍與朋友在淡水高爾夫球場打球，他說自己沒什麼特別情緒，本來就是以輕鬆心情看待這事，過去半年來他都是憑著一股「不能讓他們這樣玩」的意志力在撐，只希望日後他們找來的人能為華視及台灣影視圈多做點事。

戲劇成績可受公評

是否後悔走這一遭？郭建宏表示，沒什麼好後悔的，他很欣慰華視這一年的成長大家都看得到，自己也並非因為貪汙而下台，是帶著政績離開，「我帶領的華視，讓台灣看到了華視、也讓世界看到華視。」華視原本虧損3.35億元，董事會希望虧損能降到2.3億，他這一年已把虧損降到1.67億元。

他任內找了余天、張菲開兩檔綜藝節目，也為了NCC規定的新播率拍攝自製八點檔，把被媒體形容像鬼棚的攝影棚重新整理，八點檔成績雖然不夠好會再檢討，但至少好或不好，都可以接受公評。

陳郁秀今（15日）下午將帶著部分董監事及新聞部經理莊豐嘉召開記者會，顯然是將進一步聲討郭建宏。郭建宏是否會仿效陳郁秀11日以「下班路過」為由跟著開記者會正面迎擊，他苦笑說「我才不會這麼幼稚」。

(中國時報)