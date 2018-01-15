品冠疼某 宣示「7年不癢」

2018年01月15日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

品冠（左）與師姊郭美美首度合作。

品冠與同門師姊郭美美為網路劇《艷骨》合唱的插曲〈住進你的夢〉，助攻該劇上架不到一個月已破5億點擊率，也是品冠歷年歌曲於「QQ音樂網」的第一名；兩人首度合作，郭美美緊張表白自己從小聽品冠的歌長大，他聽聞後笑回：「以後不要那麼客氣，『平輩』相稱就好，不用強調長輩了。」誇她聲線甜美，搭配自己擅長的中低音，「很像美女與野獸組合，是聽覺上不是視覺上喔！」

除事業再創高峰，品冠婚姻同樣美滿，日前與老婆結婚滿6周年，他甜蜜告白：「六年了，對你的愛有增無減，你像陽光一樣照亮身邊每一個人…你說那樣很幸福，我說，我們有你才叫幸福，你說好期待明年的七年之癢，看誰先癢…這輩子有你，很難再愛其他人的啦！」

新歌〈純天然〉獻老婆

他說也許很多人認為結婚就失去自由，自己反而覺得遇到聊得來的人，是一種動力跟活力，他每天和老婆談心，「像我們每天都各忙各的，到了晚上，我就會很期待問她今天如何、有什麼工作、生活上的事要分享。」

他將新歌〈純天然〉獻給老婆，歌詞寫到「你是我這輩子，最美最真實，發生的最好的事，是要愛你一輩子」，他還買了一枚戒指送給老婆當作禮物，「我其實沒有特定節日送禮，她不是一個很物質、愛逛百貨公司的女人，去逛的話也是速戰速決型，寧可去旁邊喝咖啡那種。」

(中國時報)