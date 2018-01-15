馬克華伯格 捐酬挺平權

2018年01月15日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

好萊塢男、女演員「同工不同酬」的問題存在多年，近日又被曝嚴重薪資歧視事件，雷利史考特（Ridley Scott）花9天重拍《金錢世界》，13日卻傳出馬克華伯格（Mark Wahlberg）和蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）的薪資相差1000多倍，雙方和片商一直未對外回應此事，但馬克昨宣布，以蜜雪兒之名捐出所有該片補拍酬勞給倡議平權的活動「Time’s Up（時候到了）」。

蜜雪兒隨後也發聲明肯定其作法，「在我生命中，這是最難以忘懷的一天。」她表示這不只是為了自己，而是有業界重要男性聆聽問題並做出行動。

蜜雪兒日薪2360元

該片因演員凱文史貝西（Kevin Spacey）傳出性騷擾醜聞而蒙塵，讓金獎導演雷利決心換角重拍，原盼能抹除凱文對電影造成的負面影響，未料又爆出男女酬勞不平新聞，馬克出面滅火，在聲明中表示：「我百分之百支持薪資平等運動，因此我以蜜雪兒威廉斯之名捐出美金150萬（約台幣4436萬）給Time’s Up法律辯護基金。」

根據《USA TODAY》報導，2人雖屬同一經紀公司，卻讓蜜雪兒獲得不平等的待遇，馬克重拍費用是美金150萬元，戲分更多的蜜雪兒卻是日薪美金80美元（約台幣2360元），酬勞總計約美金1000元（約台幣2萬9500元），因此，昨經紀公司WME（William Morris Endeavor）也捐出美金50萬（約台幣1478萬），以表對男女薪資平權的支持。

(中國時報)