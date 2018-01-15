戒炸雞破功蔡凡熙請客

蔡凡熙代言保養品，不忘拿回家給媽媽和姊姊用。

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中國時報
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蔡凡熙14日擔任資生堂一日店長，近日因拍片曬黑不少，笑言所到之處都是大晴天，成為名副其實的「陽光男孩」，不過他堅持不透露目前拍攝的電影名稱和角色內容：「違約金很貴耶！」原來是之前太常講錯話，被經紀人要求在拍戲前特別把合約中的罰款看清楚，一個多月來還為減肥和維持膚質，下定決心禁吃最愛的食物「炸雞」，在公司牆上貼下公約：「吃炸雞就要請客10次！」

老闆柴智屏原本就規定旗下明星不能吃炸物、乾麵，蔡凡熙坦言偶爾偷吃，新作開拍前決心戒炸雞，「沒想到上次公司聚餐不小心吃到！立刻把炸雞丟下。」儘管他超級懊惱，但說到做到，當場「阿莎力」掏錢結帳。據知新片翻拍自輕小說《有五個姊姊的我就註定要單身了》，2年前就已宣布電影版啟動，如今終於開拍。

和郭書瑤不來電

蔡凡熙去年運勢超強，推出不少作品又一舉入圍金鐘、金馬，粉絲也暴增，但最近在IG遇到瘋狂影迷，對方用私訊寄情趣內衣照給他，還露出屁股，「一看到就立刻刪掉！」但也成功引起他的好奇心，「還是有去看一下是怎樣的人，只知道是個女生，但是對方把帳號鎖住了。」

被問現實中感情狀態，蔡凡熙無奈表示依然沒桃花，昨用心展現幾招撩妹方法，立刻被現場女性取笑，難道和同公司的宋芸樺無發展可能？他不加思索搖頭，那和傳過緋聞又恢復單身的《通靈少女》郭書瑤是否有機會來電？他也毫無猶豫說：「不可能啦！」

(中國時報)

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