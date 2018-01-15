櫃哥櫃姊 最想跳槽這一櫃

2018年01月15日 04:10 中國時報 吳娮翎 、 徐亦橋 報導

YSL情挑誘吻蜜脣露N°2，1280元。（YSL提供）

YSL MON PARIS慾望巴黎淡香精50ML，3950元。（YSL提供）

YSL台北101櫃位照。（YSL提供）

精品美妝TOM FORD首度在新光百貨體系開櫃，限量白管脣膏仍是消費者最愛。（粘耿豪攝）

TOM FORD BOYS & GIRLS脣膏，1300元。（TOM FORD提供）

TOM FORD太陽輕吻限量輪廓頰彩盤20g，5000元（新光三越南西獨家）。（TOM FORD提供）

TOM FORD太陽輕吻頂級隨身香氛，1萬5200元（新光三越南西獨家）。（TOM FORD提供）

過年將至，但年後又將是轉職朝，去年美妝類中，以彩妝品牌業績較旺，據本報直接向多位櫃哥、櫃姊或其親友私下詢問，到底哪些品牌讓他們心癢癢想跳槽，答案幾乎都是彩妝櫃，當中又以歐系品牌YSL、TOM FORD點名度最高。

產品本身魅力高

有著時尚光環、名人愛用，加上產品本身魅力高，在YSL、TOM FORD櫃賣彩妝能事半功倍，是櫃哥櫃姊願意跳槽主因。去年12月TOM FORD在新光三越南西店開幕，有櫃哥就私下表示，該店是當時櫃哥、櫃姐的第一志願，開櫃有很多人來面試，但全都被刷掉了，現在可站在櫃上的都歷經重重考驗，是檯面上最好的銷售人員。

據了解，YSL去年7月在化妝品天后宮的遠東SOGO忠孝館開櫃，不僅有眾多他店的櫃哥櫃姊想要「外轉」，還有不少早是該店本身其他知名歐美品牌櫃哥櫃姊想「平轉」，一位櫃姐就私下透露，最爛的缺就是要打call客電話，希望自己有機會可以到TOM FORD、YSL上班，不愁客源。

業績要靠主顧客

一家連鎖百貨業者分析，TOM FORD、YSL確實是現在最熱櫃位，除了業績好，還有就是品牌優越感，一般來說，櫃哥、櫃姐不太會換櫃，因為主要業績還是靠主顧客，所以他們願意跳槽代表有很大誘因，像團體業績、個人業績、新客數量等。整體而言，彩妝品牌為主力的品牌流動率大於保養品牌，大致上跟消費者的忠誠度差不多。

(中國時報)