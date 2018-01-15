超商自助泡麵機 4分鐘搞定

韓劇很流行吃泡麵劇情，《繼承者們》中，身為富二代的金宇彬，也好奇地嘗起泡麵。（翻攝自SBS）

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中國時報
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1.OH CHEF韓國年糕，139元。（萊爾富提供）2.OH CHEF韓國年糕炒麵，145元。（萊爾富提供）
2.OH CHEF韓國年糕炒麵，145元。（萊爾富提供）
3.農心辛拉麵，39元。（萊爾富提供）
4.札幌銀波露濃厚豚骨醬油拉麵，99元。（萊爾富提供）
萊爾富引進韓國超商自助煮麵機，1月底前將有100家門市導入。（吳奕萱攝）

韓國對「吃」的創意性十分多元，例如外送服務全時段供應，甚至能外送炸雞到河邊；而韓國人又特別愛吃泡麵、炸雞，也是韓劇幾乎都會出現的橋段。許多觀光客去韓國，都會看到超商有一台大大的自助泡麵機，直接使用電磁爐加熱煮食，還能自動算時間加熱水，再加入雞蛋等配料，口味就是比用熱水泡還好吃。

自助泡麵機引進台灣

許多民眾期待台灣超商跟進，而萊爾富早已默默在內湖、阿里山的兩家門市試營運，測測內科上班族的水溫：試營運約兩個多月，依然相當熱門，預計本月底導入至全台100多家門市，約占全數門市的10分之1，讓等待已久的民眾躍躍欲試。

萊爾富目前店內約共有6種拉麵及年糕可供挑選，最便宜的農心辛拉麵加紙盒，售價59起；其餘的日本拉麵加蛋共99元，以拉麵來說不算太便宜，公關楊穗龍表示，機器的保存方式簡單，店員在客人結帳時會引導教學，之後就讓客人自己操作，一般只需設定好的4分鐘時間，即可完成。但7-11、全家及OK超商均表示，目前沒有計畫引進，對於市場成效仍在觀望，持保留態度。

到超商煮麵 不用洗鍋

不過也有很多人以為，「為什麼不用熱水沖就好？」其實是因為韓國的麵較硬，還是需要用煮的，不然無法熟透，不像台灣的泡麵可用沸騰熱水泡。加上煮過口感更佳也更香，4分鐘跟泡麵等待時間差不多，滿足半夜臨時肚子餓的民眾，還不用自己在家洗鍋子。

Step自助泡麵機操作步驟

1.結帳完先將麵打開，倒入調味料。

2.將隨附紙盒上的條碼，感應泡麵機的條碼識別區。（約3～5公分）

3.條碼識別後，才能使用機器，按下「開始」即可加熱煮沸。（原設定4分鐘）

4.邊加熱邊用筷子攪拌，可加入泡菜、雞蛋、蔬菜等喜歡的配料。

(中國時報)

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