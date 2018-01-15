飛毛腿楊俊瀚

Jaybird邀來台灣百米飛人楊俊瀚擔任台灣區首位品牌大使。（Jaybird提供）

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中國時報
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Fitbit Ionic銀色追蹤器配藍灰色表帶、煙灰色追蹤器配木炭黑表帶、焦橙色追蹤器配岩藍色表帶，預計2月開賣，1萬880元。（Fitbit提供）
即日起購買Jaybird RUN品牌全系列產品送Jaybird運動腰帶，共奢華白、時尚黑2色，6490元。（Jaybird提供）

去年世大運運動熱到今年持續發燒，美國運動科技產品品牌Jaybird就邀來台灣百米飛人楊俊瀚，擔任台灣區首位品牌大使，正式在台推出Jaybird RUN等商品；而全球穿戴式裝置品牌Fitbit也即將在台推出全球首款品牌高階商品Fitbit Ionic。

楊俊瀚表示，平常其實運動訓練都很枯燥，訓練時絕對不能少了音樂，所以貼合耳型及無線設計的耳機很重要。Jaybird RUN為品牌首款真無線運動耳機，除了12小時的電池續航力及舒適的招牌側翼，還有獨家雙重疏水性奈米塗層，不怕被汗水腐蝕傷害耳機。

Fitbit Ionic為首款完全由品牌自行設計之餘，同時也是Fitbit首支上萬元的高階商品，除了品牌基本的GPS、動態健身及改良版心率追蹤等功能，更新增相對血氧含量感測器，能為穿戴者提供更深層的健康追蹤分析，未來更將推出睡眠呼吸中止症偵測，就算是一般上班族也適合配戴，為日常生活作健康監測。

(中國時報)

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