2018年01月15日 04:10 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA在CES發表e-Palette概念車，它透過自動駕駛及車隊管理系統，可滿足一般人日常通勤以及企業物流需求，在不同時段、區域提供不同的服務。（TOYOTA提供）

Mercedes-Benz於CES大展期間展示smart vision EQ fortwo的電動車。（Mercedes-Benz提供）

VW I.D. Buzz概念車內部空間可做靈活的變化，以滿足各種用車情境。（VW提供）

NVIDIA與VW合作，將在AI人工智慧與深度學習方面一起開發自動駕駛技術，圖為VW I.D. Buzz概念車，VW預告I.D. Buzz將是I.D.家族電動車系列之一，VW預計在2020年起開始量產。（VW提供）

KIA於CES展示自行研發的車聯應用及電力技術，並宣告2021年將推出Level 4的自動駕駛車輛，2025年之前要推出混合動力、EV、FCEV等16款電動汽車，圖為KIA最新發表Niro EV電動車。（KIA提供）

NISSAN研究使車輛能夠解讀駕駛者大腦的信號，可望加速駕駛者的反應時間，並將導致汽車不斷適應，使駕駛汽車變得是件更愉快的事，重新定義人們與汽車的互動方式。（NISSAN提供）

三星與子公司HARMAN透過共組的團隊與資源整合，發表專為車內的系統而設計的Digital Cockpit平台，可以透過聲音、觸覺回饋、實體旋鈕以及方向盤上的控制項目，無縫整合儀表組與中控台，再加上業界首創的車載5G連網解決方案，讓車主不論是在家中、行車中或共同置身車內環境中，皆可串聯人們的彼此生活。（三星提供）

宏佳騰研發全球首款整合型智慧儀表系統CROXERA，具備速限提示與測速照相機警示、Turn-by-turn導航模式、事故偵測與通報系統、來電與行事曆通知等5大功能，並具備動態儀表介面、導航介面以及靜止時雷達介面等3種不同模式，讓騎乘者透過最簡單的狀態了解行車動態、即時導航以及所在位置。 （宏佳騰提供）

TOYOTA e-Palette概念車有大、中、小3種尺寸，每種車可以單純載人或物，也可混和搭載，例如上下班時間以人為主，日間時段可做行動辦公室、餐點運送、快修工程車、電子商務，並可藉由人臉辨識認證收件人。（TOYOTA提供）

未來汽車樣貌會變得如何？CES大展上，NVIDIA創辦人黃仁勳預告每輛新車都將具備語音、手勢、臉部辨識與擴增實境等功能的AI助理；NISSAN則展示可讀取駕駛者腦波的Brain-to-Vehicle（B2V）技術，目的在於深度學習並即時配合駕駛者，讓人覺得開車變得更有樂趣；Daimler AG首席設計長Gorden Wagener也透露，未來賓士新車都將配備MBUX（Mercedes-Benz User Experience），它不只具備人工智慧，更重要的是能知道人的emotions情緒。顯然未來汽車將會更懂你。

今年賓士在CES大展發表MBUX（Mercedes-Benz User Experience），目的在於提升駕駛的使用體驗，賓士在智慧駕駛的研究上，除了更瞭解交通環境也更加瞭解開車的人，其中最吸引人的就是聲控系統變得更加口語化。例如想知道天氣如何，目前多數聲控系統大概都要這樣說：「查詢台北、天氣」，但真正日常生活是不會這樣說話的，而人們其實只是想知道出門時是否要帶傘或要不要加件外套。

人車對話 通曉23種語言

Daimler AG副總裁Sajjad Khan在CES發表會上表示，MBUX包含了基礎連接、智慧學習、系統更新、使用便利、最佳顯示及口語化等技術層面，它可藉由車內的觸控板、觸控螢幕和聲控功能讓人與車溝通，系統透過深度學習會使車子更瞭解人，並在適當的時機提供建議，而聲控功能更像是人與車的對話，不是指令，而且這套對話功能將支援23種語言，並會時常更新，加入新的俚語來豐富資料庫。

未來配備MBUX的賓士車車主不必再用這麼僵硬的問法，Sajjad Khan在CES發表會上親自示範：「Hey Mercedes，明天我可以穿夾腳拖嗎？」車子回答：「明天拉斯維加斯的天氣是晴天，溫度在7度至17度之間。」Sajjad Khan打趣地說：「這樣的話，我可能就要改穿球鞋了。」另外，如果在車上覺得冷，可以說：「Hey Mercedes，我會冷」，車子的空調系統就會自動提高溫度。

至於開車最常用導航功能，以前車用導航需要精準地址，這對許多駕駛來說是很痛苦的，因為在車上輸入並不是非常方便，手機上的Google Maps可以語音搜尋、設定反而更方便，Sajjad Khan預告將來在賓士車上，也將不必輸入地址，只要講出想去的地方就能找到地點並且導航。如果開車路上肚子餓了，系統甚至能推薦附近你可能想吃的漢堡或炸雞餐廳。

再看看VW，VW在2016年CES發表BUDD-e電動概念車，外型擷取自VW經典Bulli，「麵包車」造型予人極高親和力，科技面則強調全面聯網，例如車主在車上就能透過網路攝影機知道居家內外的情景，還可預先設定家中電器設備，車內的螢幕、平板同時提供觸控、手勢控制及聲控功能。

連結手機APP 換車免設定

去年VW在CES更進一步強調汽車與行動裝置的連結，例如手機上的APP可記下使用者各種資訊，不僅能代替錀匙解鎖，車子也會馬上做出符合使用者媒體喜好、舒適功能等偏好設定，而且當這名使用者換另一台車時，新車亦可藉由雲端記錄的資訊同步更新，使用者不必重新設定。

今年NVIDIA在CES發表會上，創辦人黃仁勳宣布與VW合作，將在AI人工智慧與深度學習方面一起開發自動駕駛技術。此外，NVIDIA也將與百度共同研發人工智慧車用電腦，以及與Uber一同打造自動駕駛車隊的計畫。

自駕技術 精準評估環境

發表會上亮相的VW I.D. Buzz概念車同樣取自經典Bulli的特色，此車先前公布的資訊是定位為可供8人乘坐的「移動起居室」，人們在移動的過程中，可以聊天、玩遊戲、看電影，甚至躺下來睡一覺，全電動的規格具備270英哩續航里程，還可以無線充電。今年VW I.D. Buzz概念車將透過NVIDIA DRIVE IX技術，提供更安全、更愉悅的乘車體驗。

VW I.D. Buzz將採用DRIVE IX術打造「Intelligent Co-Pilot」應用，包含處理汽車內外部感測器數據的便利與輔助系統。這些系統可透過軟體更新強化，未來也將隨著自駕技術的進步注入新功能。受惠於深度學習，未來汽車將會精準評估周圍環境狀況，並分析道路上其它物件的行為，協助車輛作出正確的決定。

(中國時報)