2018年01月15日 04:10 中國時報 鄭順聰

本來只愛日本漫畫電玩的他，在青春的十七歲，迷戀上流行歌。彼時，菜市場不販售正版錄音帶，只賣盜版，三張一百。港立買不起正版，價格實在太貴；盜版又不誠實，聽了心頭有疙瘩。翻唱歌最契合耳朵，平緩悠揚，像民歌一樣，陪港立度過高中的慘鬱歲月。

唱歌的人

粗厚手臂環繞著音響，港立以指尖撮頭，將天線拉得銀亮細長。

入冬的高雄依然燠熱，港立身上的深藍背心破有三個洞，脖子垂掛軍綠色毛巾，啪！電源燈亮了，天線重又接上頻率，細碎聲音中透出明亮：

「成功了！」

港立振臂高呼，修遠逗點般逗下耳機，擱放書頁，自音孔擠出的交響樂細若星芒：「恭喜啦恭喜！午覺起來修理到現在，收音機終於復活了！」修遠伸出拳頭正要搥下去，港立躲開，小猴子受驚般哀吱哀吱叫。

身形魁梧的港立，總愛些小碎活兒，桌面散放著螺絲、墊片、盒蓋、電池與細尖如針的小螺絲起子。

指腹調頻，指尖撮轉，港立的手提音響爆出譁噪：「打擊出去……球落地……是支左外野安打，張泰山回來得分了！」

兩位味全龍球迷歡呼騰跳，樂陶陶擊掌。

一輪激烈猛攻，味全龍先馳得點，港立笑得合不攏嘴，露出一整排上層牙齦肉……可惜，攻勢未能持續：「啊呀！揮棒落空！這個盲劍客，直球不揮，人家丟滑球就出棒，三振出局啦！」修遠猛然站起，起腳猛踢港立的椅背：

「都是你害的！都是你害的！都是你害的啦！」

就在此時，窗外不知那一樓的哪一面窗飆出怒罵聲：「幹！樓下的小聲一點啦！新來的喔！有人在睡覺啦！」

港立與修遠四目相對。

「哇咧……才晚上七點耶……沒有人在睡覺的啦……。」修遠放低聲音。

「是啊！哪有人這時在睡覺的，到底是誰吵誰？聽廣播是我的自由，管那麼多！」港立被激怒了。

武嶺四村，中山大學的男生宿舍，位於柴山山腰，俯臨西子灣，外牆貼橘紅磁磚，乃四條走廊圍繞中庭澆灌水泥而起的四層樓建築。4101室，位於一樓邊間，緊貼柴山山壁，陽光照不進，風一起，磨石子地板便滲出水來，既溼且黏，修遠只好向福利社索來紙箱，拆開，平鋪於地面──行走其間，猶如陸上行舟。

下半局，兄弟隊一輪猛攻，轉眼間，味全龍大幅落後，修遠氣沖沖地說：「完蛋了啦！一局爆！都是樓上那個學長害的啦……。」

不知哪兒借來的膽，港立扯開紗窗便吼：「樓上的，聽廣播是我的自由，管那麼多去死啦！」不爽的心情噴薄出口，港立轉而傻笑，露出一整排的牙齦，再次加碼：「樓上的！幹！幹！幹你娘！幹你娘ＧＹ！」體格像野獸，心是含羞草，這突如其來的舉動，港立自己都嚇一跳，趕緊閉窗拉帘，熄卻室燈，拉修遠躲到書桌下。

4101凝固成黑曜石。

「完蛋了啊！修遠……噓……那個那個修遠……那個學長會來找我們算帳啦，完蛋了啦！要是帶著球棒來砸的話……我好害怕啊……。」港立驚懼。

「好漢做事好漢當，你怎麼敢做不敢當！沒用的傢伙，先把廣播關掉啦！」修遠隨說港立隨即關掉音響，背心的三個破洞冒出冷汗來。

「不對不對……這樣靜悄悄的……豈不此地無銀三百兩，還是要有個聲音才對……。」修遠說。

「喔，要有聲音啊……修遠，要用什麼來掩護啊？」港立問。

「隨便啦！不要棒球的就好！」修遠聲小如鼠，港立謹慎地打開抽屜，卡式錄音帶塞得略無空隙，手指拈出一塊，留下空隙整排歪倒，塑膠硬殼喀啦喀啦，拉長紙內頁打開卡帶，喀！放入收音機，啦！按鈕後磁帶轉動喀啦喀，都是些小細碎聲兒喀啦喀啦喀：

在激情過後，我分析我自己，竟是不敢告訴你，依然愛你。

「太大聲啦！會被發現啦！」修遠說。

「這個不行那個也不行！都是你說的！到底要怎樣啦！」港立索性將插頭拔掉。

「喂！喂喂！剛才那首是……〈激情過後〉吧？記得是張清芳唱的，她的聲音高又尖像半夜殺雞。不過那個，剛才那個歌聲怪怪的，不像原版的，這盜版的音質也太爛了吧！」修遠說。

「修遠，你有所不知，這不是盜版，是翻唱的，這是張精選輯，可是那個翻唱歌手親自送我的。」港立說。

「真的還假的？」修遠疑惑。

「信不信由你……」說著說著，港立幽幽回憶起，彼時高中考上第一志願，真是得意揚揚，中午常到音樂館大樹下吃便當K小說。但他數學爛，英文更爛，從沒及格過，恐遭留級不得不轉學。回憶起往事，港立神色黯然，說那是他人生第一個大挫折。有天傷心到實在受不了，走出房間闖出家門，沒入菜市場中，看到路邊攤擺列整面成排的錄音帶，就為自己買了第一張專輯。本來只愛日本漫畫電玩的他，在青春的十七歲，迷戀上流行歌。彼時，菜市場不販售正版錄音帶，只賣盜版，三張一百。港立買不起正版，價格實在太貴；盜版又不誠實，聽了心頭有疙瘩。那些歌手唱將音域起伏跌宕的，港立的喉嚨跟不上，翻唱歌最契合耳朵，平緩悠揚，隨之哼起，像民歌一樣，陪港立度過高中的慘鬱歲月。

「你是怎麼跟那個歌手聯絡上的？」修遠問。

「就寫信啊！翻唱歌手好幾個，統統用化名，我最欣賞的叫作『柳夢舒』，我實在太喜歡她了，鼓起勇氣寫信到唱片公司，沒想到，柳夢舒真的回信！真的回信了！」港立眉開眼笑。

「哇咧！好刺激啊！」修遠附和。

「通了幾次信，我們大膽提出要求，約在西餐廳碰面，剛開始，還以為她就像海報上的明星那般……」港立拍了拍修遠的肩，兩人爬樓梯至書桌之上，到半空中各自的床鋪上，呆望著天花板，兩人的聲音，在黑曜石的內壁迴盪著。

「你們聊些什麼？」修遠問。

「也沒什麼，柳夢舒說她是工廠的操作員，每天的生活就是上班、下班，或是上班、加班再加班。工作實在太無聊，她有時邊工作就邊哼哼唱唱，領班本來很生氣的，罵她上班不認真，但聽了幾次覺得聲音很不錯耶。剛好，工業區裡有家唱片公司，就介紹給唱片公司老闆，一次就錄取了！下班後，她就去錄音室加班，賺賺外快，唱片一張一張出。」港立深情道出。

「哇賽！你可是她天字第一號歌迷耶！說不定，柳夢舒就像我們逃中的火山學長，出道前沒沒無名，一翻身，就成為超級巨星啦！」

「我也是這樣跟她說的。但是，柳夢舒人很低調，說自己身材與臉蛋不好，她只會唱歌，面對大眾又容易緊張，不如隱身幕後，安安靜靜做一個唱歌的人。」

「唱歌的人不都想紅嗎？」

「修遠你人這麼臭屁，不懂我們平凡人啦！柳夢舒說，明星太耀眼又要面對群眾的目光，名與利的誘惑太多，她會承受不了。不如當個翻唱歌手，躲在巨人的背後，只要跟著明星走，有歌可以唱，這樣就好，這樣就好。」港立說。

「你最喜歡她唱誰的歌？」

「陳淑樺，我最喜歡她唱陳淑樺的歌，修遠，我哼一段給你聽：『你說傷心總是難免的，你又何必一往情深……』柳夢舒的key比較低，我可以跟著哼唱，跟我一樣，都是低調謙虛的人。」

「哇哩咧，你有夠假的啦！」

「這是真心話啦！」

「不過換個角度看，你不僅是她的歌迷，還是她的知音耶！」

「修遠你也是我的知音啊，願意聽我講這些前塵往事。」

「都沒二十歲說什麼前塵往事！都被你說老了！」

「那、那修遠，你有知音嗎？」

「這個……這個……是有一個……逃城女中的，好久沒有她的消息了……。」

「那你跟她是怎麼個知音法，有沒有……那個那個？」

「什麼那個那個啦！我倒要問，你跟那個柳夢舒有沒有那個那個？」

「嘿嘿……嘿……嘿嘿嘿……不能說……。」

「說！給我說！不說我就給你吱嘎癢！」修遠蠕動手指如海蟲，往港立的胳肢窩而去，港立見狀臉色大變，狂喊：「不要！不要！不要啦！」

說時遲那時快，門口傳來猛烈敲擊聲，兩人嚇得從床上驚坐起，表情驚恐。

「開門啦！開門啦！我鑰匙都插進去了！為什麼還打不開？」

一聽是同寢室的洪更生學長，港立躺回床上，拿毛巾蓋臉，全然不搭理。修遠快步下樓梯，門打開，一張鐵青的臉：「你們兩個故意鎖門是不是！故意不讓我進來是吧！」更生學長蹬入寢室，打開檯燈，將書包置放椅子，再用外套將椅背嚴嚴整整包起來。

寢室死寂，只聽見水龍頭嘩啦啦的流瀉，更生學長擰乾毛巾，將臉揩得剔淨，然後，凝視鏡子，凝視鏡中的自己，其旁的縫隙浮現港立的背影，甩門離開。（待續）

(中國時報)